Политика
Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипедеГазета.Ru 13:41
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Политика
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