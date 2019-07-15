Политика

Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипедеГазета.Ru 13:41

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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