Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с РоссиейГазета.Ru 01:18
Украинский лидер заявил, что пока арестованные в России украинские моряки не вернуться на родину, диалог между странами не представится возможным. Зеленский отметил, что об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину во время телефонных разговоров.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Лукашенко предложил Путину уладить все вопросы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главе России Владимиру Путину решить все спорные вопросы до 8 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:04
Политика
Парубий отказался созывать заседание Рады по просьбе Зеленского
Верховная рада не может быть созвана на внеочередное заседание после закрытия очередной сессии, как об этом попросил президент Украины.
Обновлено вчера в 13:14
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Кино
Умерла актриса Валентина Зимняя
Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Происшествия
У пермского музея похитили «красных человечков»
Обновлено в 06:13
Политика
Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе
Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:38
Авто
BMW готовит новое поколение 4-Series
BMW работает над новым поколением 4-й серии, чтобы дополнить уже модернизированную в этом году 3-Series.
Обновлено в 08:37
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:10
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Интернет
«Яндекс» научился определять доходы своих пользователей
Новая технология компании «Яндекс» позволяет определять уровень доходов клиентов сервисов.
Обновлено в 09:25
Футбол
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Экономика
МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество
Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 10:58
Политика
ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17
Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено 16 июля в 16:31
Общество
Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электронными
Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными — это можно будет сделать либо по достижении 20 или 45 лет, либо добровольно.
Обновлено в 08:04
Происшествия
BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.
Обновлено в 10:02
Политика
На Украине допустили прекращение огня в Донбассе навсегда
Роман Бессмертный, который является украинским представителем в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию в Донбассе, заявил, что огонь в регионе может быть прекращен навсегда с 21 июля.
Обновлено в 07:20
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47