Политика

Зеленский огласил условия сотрудничества с РоссиейГазета.Ru 01:18

Украинский лидер заявил, что пока арестованные в России украинские моряки не вернуться на родину, диалог между странами не представится возможным. Зеленский отметил, что об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину во время телефонных разговоров.
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