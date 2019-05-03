Зеленский официально стал избранным президентом УкраиныИзвестия вчера в 17:17

Итоги выборов президента Украины опубликовали в официальной газете «Правительственный курьер». Таким образом, кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский, победивший во втором туре с 73,22% голосов, официально стал избранным президентом страны.

Политика В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.

Кино Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Гаджеты Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6 Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Политика В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».

Общество Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.

Общество Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном ветре и дожде 3 мая Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о сильном ветре и дожде в пятницу, 3 мая.

Здоровье Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.

Политика Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, 10 мая.

Политика Помпео предупредит Мэй об опасности сотрудничества с Huawei по сети 5G Госсекретарь США Майк Помпео предупредит премьер-министра Великобритании Терезу Мэй об опасности предоставления китайской корпорации Huawei доступа к британской телекоммуникационной системе при создании сетей пятого поколения (5G).

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Экономика Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн.

Общество В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани» В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".

Наука В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Футбол «Бавария» по окончании сезона начнет переговоры с «РБ Лейпциг» по трансферу Вернера «Бавария» по окончании сезона предпримет попытку подписать нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, однако не начнет переговоров до завершения чемпионата Германии, сообщает Kicker.