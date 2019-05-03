Политика
Зеленский официально стал избранным президентом УкраиныИзвестия вчера в 17:17
Итоги выборов президента Украины опубликовали в официальной газете «Правительственный курьер». Таким образом, кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский, победивший во втором туре с 73,22% голосов, официально стал избранным президентом страны.
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