Политика

Зеленский официально стал избранным президентом УкраиныИзвестия вчера в 17:17

Итоги выборов президента Украины опубликовали в официальной газете «Правительственный курьер». Таким образом, кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский, победивший во втором туре с 73,22% голосов, официально стал избранным президентом страны.
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В правительственной газете Украины опубликовали итоги выборов президента

РБКвчера в 21:08

Зеленский стал официально избранным президентом Украины

РЕН ТВвчера в 17:10

На Украине официально опубликовали итоги президентских выборов

RT на русскомвчера в 18:32

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Взгляд.рувчера в 17:27

Итоги президентских выборов на Украине опубликованы в официальной газете правительства

ТАССвчера в 17:26

Опубликованы официальные итоги выборов на Украине

Газета.Ruвчера в 17:26

На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов

Российская газетавчера в 18:46
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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