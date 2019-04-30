Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом УкраиныРБК 06:56
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
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Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Обновлено в 05:40
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Политика
Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России
Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти.
Обновлено в 07:33
Экономика
Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству
Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как выбрать мясо для шашлыка
Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов по выбору ингредиентов для шашлыка.
Обновлено в 07:00
Технологии
«ВКонтакте» разработала нейросеть для создания новостных заголовков
Разработчики социальной сети «ВКонтакте» создали нейросеть для генерации новостных заголовков. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Консоль PlayStation 5 показали на первых рендерах
Профильное издание Letsgodigital поделилось изображениями приставки PlayStation 5, выполненными на основе утечек.
Обновлено в 05:34
Кино
Новые «Фантастические твари» выйдут в 2021 году
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала грудь посреди Нью-Йорка
Певица Виктория Дайнеко опубликовала в Сети голую фотографию, которую она сделала в Нью-Йорке. Снимок появился на ее странице в Instagram.
Обновлено в 07:52
Общество
Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход
По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Спорт
Чемпиона мира по борьбе дисквалифицировали за допинг
Победитель чемпионата мира по греко-римской борьбе 2014 года Чингиз Лабазанов дисквалифицирован на год.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 05:31
Авто
«Заряженный» Mercedes-AMG GT R Black Series получит более 700 л.с
Неофициальную информацию о мощности Mercedes-AMG GT R Black Series еще стоит проверить, потому что поступила она от человека, который якобы заказал суперкар у немецкого производителя.
Обновлено в 07:03
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
В Саратове ко Дню Победы появились плакаты с радостными фашистами
Руководство Саратовского аграрного университета готовится праздновать День Победы и распорядилось по этому случаю украсить стены учебного заведения тематическими плакатами.
Обновлено вчера в 21:06
Спорт
Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной
В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В подмосковном торговом центре обрушился потолок
Обновлено в 07:30