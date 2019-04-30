Политика

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом УкраиныРБК 06:56

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
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Украинский суд отклонил мешавшие объявить победу Зеленского иски

Lenta.ru07:48

На Украине объявили официальные итоги выборов президента

URA.Ru07:01

ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем выборов президента

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Штаб Зеленского ждет инаугурацию

Газета.Ru07:40

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ФАН07:21

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Вести.Ru07:05

ЦИК Украины объявила Зеленского избранным президентом

Известия06:55
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В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
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Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
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В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
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Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
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Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
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Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России

Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти.
Обновлено в 07:33
Экономика

Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству

Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как выбрать мясо для шашлыка

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов по выбору ингредиентов для шашлыка.
Обновлено в 07:00
Технологии

«ВКонтакте» разработала нейросеть для создания новостных заголовков

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» создали нейросеть для генерации новостных заголовков. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
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Гаджеты

Консоль PlayStation 5 показали на первых рендерах

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Обновлено в 05:34
Кино

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Виктория Дайнеко показала грудь посреди Нью-Йорка

Певица Виктория Дайнеко опубликовала в Сети голую фотографию, которую она сделала в Нью-Йорке. Снимок появился на ее странице в Instagram.
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По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
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Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

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Победитель чемпионата мира по греко-римской борьбе 2014 года Чингиз Лабазанов дисквалифицирован на год.
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Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

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Руководство Саратовского аграрного университета готовится праздновать День Победы и распорядилось по этому случаю украсить стены учебного заведения тематическими плакатами.
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Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной

В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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