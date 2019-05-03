Зеленский официально признан избранным президентом УкраиныLife.ru вчера в 17:30

Итоги президентских выборов на Украине опубликованы в газете "Правительственный курьер", что означает об официальном признании победителя второго тура голосования Владимира Зеленского как нового избранного президента страны.

Футбол «Арсенал» сыграл вничью с «Локомотивом» «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 27-го тура молодежного первенства России.

Единоборства Хабиб потренировался с двукратным олимпийским чемпионом Власовым Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел тренировку вместе с двукратным олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе Романом Власовым.

Общество Шнуров написал стихи о строительстве мусорного полигона в Шиесе Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров в привычной стихотворной форме высказался о событиях в Шиесе Архангельской области, где население протестует против строительства мусорного полигона для московских отходов.

Происшествия В Петербурге суды сработали в экстренном режиме Правозащитники уже осудили действия петербургских властей. Невский районный суд Петербурга поздно ночью вынес приговор Пивоварову и Шуршеву.

Политика Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука обвинил Россию в подготовке военного обострения в Донбассе.

Политика На должность пресс-секретаря Зеленского подали больше 3 тыс. резюме Свыше 3 тыс. резюмы было подано на должность пресс-секретаря избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.

Политика Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини «Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», - написала Толкалина в профиле.

Политика В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.

Происшествия В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006» Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.

Шоу-бизнес Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».

Кино Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.

Спорт Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.

Политика Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Здоровье Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт По информации портала EurekAlert, японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса поможет избежать ожирения, передает "Российская газета".

Кино Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.

Политика В Киеве признали деградацию экономики Украины Как отметил Суслов, Украина потеряла практически всю промышленность, кроме ряда предприятий военно-промышленного комплекса, которые выживают только благодаря тому, что власти «бросили все силы в данную сферу».

Общество Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.