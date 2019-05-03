Политика
Зеленский официально признан избранным президентом УкраиныLife.ru вчера в 17:30
Итоги президентских выборов на Украине опубликованы в газете "Правительственный курьер", что означает об официальном признании победителя второго тура голосования Владимира Зеленского как нового избранного президента страны.
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Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Локомотивом»
«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 27-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:48
Единоборства
Хабиб потренировался с двукратным олимпийским чемпионом Власовым
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел тренировку вместе с двукратным олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе Романом Власовым.
Обновлено в 06:18
Общество
Шнуров написал стихи о строительстве мусорного полигона в Шиесе
Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров в привычной стихотворной форме высказался о событиях в Шиесе Архангельской области, где население протестует против строительства мусорного полигона для московских отходов.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
Порошенко заявил о формировании «европейского лица погранслужбы»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о формировании "европейского лица пограничной службы" страны.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Петербурге суды сработали в экстренном режиме
Правозащитники уже осудили действия петербургских властей. Невский районный суд Петербурга поздно ночью вынес приговор Пивоварову и Шуршеву.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе
Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука обвинил Россию в подготовке военного обострения в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
На должность пресс-секретаря Зеленского подали больше 3 тыс. резюме
Свыше 3 тыс. резюмы было подано на должность пресс-секретаря избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.
Обновлено в 07:18
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», - написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Политика
В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского
Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка
Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Российская гимнастка сбила пешехода в Москве
Обновлено в 06:33
Кино
Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.
Обновлено в 05:00
Авто
Volkswagen потерял из-за «дизельного скандала» 30 млрд евро
Концерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 млрд евро.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Изменивший внешность Стас Михайлов опубликовал фото с дочерью
«Всем радостных выходных», - прокомментировал фото певец.
Обновлено в 05:26
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
По информации портала EurekAlert, японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса поможет избежать ожирения, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 04:50
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей
Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Технологии
Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники
Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
В Киеве признали деградацию экономики Украины
Как отметил Суслов, Украина потеряла практически всю промышленность, кроме ряда предприятий военно-промышленного комплекса, которые выживают только благодаря тому, что власти «бросили все силы в данную сферу».
Обновлено в 03:08
Общество
Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии
Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06