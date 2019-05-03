Политика

Зеленский официально признан избранным президентом УкраиныLife.ru вчера в 17:30

Итоги президентских выборов на Украине опубликованы в газете "Правительственный курьер", что означает об официальном признании победителя второго тура голосования Владимира Зеленского как нового избранного президента страны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В правительственной газете Украины опубликовали итоги выборов президента

РБКвчера в 21:08

Опубликованы официальные итоги выборов на Украине

Газета.Ruвчера в 17:26

На Украине официально опубликовали итоги президентских выборов

RT на русскомвчера в 18:32

Итоги президентских выборов на Украине опубликованы в официальной газете правительства

ТАССвчера в 17:26

На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов

Российская газетавчера в 18:46

Зеленский стал официально избранным президентом Украины

РЕН ТВвчера в 17:10

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Государственные Вести30 апреля в 10:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Локомотивом»

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 27-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:48
Единоборства

Хабиб потренировался с двукратным олимпийским чемпионом Власовым

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел тренировку вместе с двукратным олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе Романом Власовым.
Обновлено в 06:18
Общество

Шнуров написал стихи о строительстве мусорного полигона в Шиесе

Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров в привычной стихотворной форме высказался о событиях в Шиесе Архангельской области, где население протестует против строительства мусорного полигона для московских отходов.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие

Порошенко заявил о формировании «европейского лица погранслужбы»

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о формировании "европейского лица пограничной службы" страны.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Осквернившего памятник воинам-танкистам задержали в Саратове

Обновлено в 06:54
Происшествия

В Петербурге суды сработали в экстренном режиме

Правозащитники уже осудили действия петербургских властей. Невский районный суд Петербурга поздно ночью вынес приговор Пивоварову и Шуршеву.
Обновлено вчера в 02:44
Политика

Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе

Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука обвинил Россию в подготовке военного обострения в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

На должность пресс-секретаря Зеленского подали больше 3 тыс. резюме

Свыше 3 тыс. резюмы было подано на должность пресс-секретаря избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.
Обновлено в 07:18
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», - написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Политика

В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского

Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»

Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ожидают третьего ребенка

Блейк Лайвли подтвердила слухи о беременности третьим ребенком на премьере нового фильма с участием мужа «Покемон: Детектив Пикачу».
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Российская гимнастка сбила пешехода в Москве

Обновлено в 06:33
Кино

Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.
Обновлено в 05:00
Авто

Volkswagen потерял из-за «дизельного скандала» 30 млрд евро

Концерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 млрд евро.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Новым главкомом сил НАТО стал участник операции «Буря в пустыне»

Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Изменивший внешность Стас Михайлов опубликовал фото с дочерью

«Всем радостных выходных», - прокомментировал фото певец.
Обновлено в 05:26
Происшествия

На борьбу с крупным пожаром в селе на Сахалине направлен вертолет

Обновлено в 04:40
Спорт

Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

По информации портала EurekAlert, японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса поможет избежать ожирения, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 04:50
Общество

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых

Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей

Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Технологии

Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники

Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

В Киеве признали деградацию экономики Украины

Как отметил Суслов, Украина потеряла практически всю промышленность, кроме ряда предприятий военно-промышленного комплекса, которые выживают только благодаря тому, что власти «бросили все силы в данную сферу».
Обновлено в 03:08
Общество

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика

Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное