На пост министра иностранных дел президент Украины предложил политика Вадима Пристайко. Также Зеленский предложил Ивана Баканова на пост главы Службы безопасности Украины. Известно, что эти проекты постановления он направил в парламент на рассмотрение.

Зеленский выбрал министра обороны и иностранных дел Украины

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