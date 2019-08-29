Политика
Газета.RuЗеленский выбрал министра обороны и иностранных дел Украины
На пост министра иностранных дел президент Украины предложил политика Вадима Пристайко. Также Зеленский предложил Ивана Баканова на пост главы Службы безопасности Украины. Известно, что эти проекты постановления он направил в парламент на рассмотрение.
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Общество
Кемеровской пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР
Кузбасской пенсионерке по требованию прокурора пересчитали пенсию и назначили доплату в 160 тысяч рублей на основании предоставленного женщиной партийного билета от 1975 года.
ФАН 03:03
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Наука
Исследование: смена партнеров не отражается на динамике отношений
Специалисты Университета Альберты провели масштабное исследование, которое длилось восемь лет.
Дни24 04:14
Культура
Воронежцев пригласили на фестиваль «Наша история»
В столице Черноземья в шестой раз пройдет межрегиональный патриотический фестиваль «Наша история».
Московский Комсомолец 07:50
Кино
Михаил Ефремов заменил всех «Ангелов Чарли»
Кто-то из россиян постарался и с помощью современных технологий "приделал" главным героиням голливудского фильма лицо актёра Михаила Ефремова.
Life.ru 07:42
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Лукашенко предложил Болтону начать отношения с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном предложил начать белорусско-американские отношения с чистого листа.
Газета.Ru 08:07
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю.
РИА Новости 07:14
Политика
«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова
В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.
РИА Новости 07:23
Космос
Запуск «Протона-М» не захотела страховать ни одна компания
Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», не смог через тендер найти фирму для страхования рисков при запуске ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» на сумму в 2,1 миллиарда рублей.
Фонтанка.Ру 07:33
Политика
Правительство Украины сложило свои полномочия
После утверждения новый премьер предложит Раде состав нового правительства, кроме министров иностранных дел и обороны, которых предлагает президент.
Московский Комсомолец 06:42
Экономика
Аксенов заявил о планах полностью газифицировать Крым
Основной объем работы будут выполнять сотрудники крымских предприятий "Черноморнефтегаз" и "Крымгазсети", - сказал Аксенов на торжественном собрании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
РИА Новости 04:52
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Экономика
Пенсионную систему еще раз реформируют в России
Банк России и Минфин РФ решили отказаться от такого понятия как «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК), в новой системе его не будет, об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Privet-Rostov.ru 27 августа в 10:47
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Происшествия
Отсидевшего за убийство врача-вампира отправили в психбольницу
В 16 лет Кондрашин убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего попал на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
Lenta.ru 08:03
Армия и оружие
Ополченец погиб в бою с диверсантами в ДНР
Известия 08:09
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Политика
Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Дориан».
РБК вчера в 20:56
Происшествия
На балконе многоэтажного дома в Тюмени произошел хлопок газа
Хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Тюмени, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ТАСС 08:22
Финансы
Банк России повысил на 30 августа курс доллара до 66,75 рубля
Банк России установил на 30 августа официальный курс доллара на уровне 66,7471 рубля, что на 33,44 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:07
Здоровье
Третий очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Амурской области
Интерфакс - Россия вчера в 06:44
Общество
«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста
Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия
Автогонщица погибла при попытке установить рекорд
ИА «Ореанда-Новости» 36-летняя американская гонщица Джесси Комбз погибла, пытаясь побить собственный рекорд скорости, пишет издание Washington Post.
Ореанда-Новости 04:30