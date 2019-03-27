Политика

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и ВакарчукаУкраина.ру 11:03

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
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Лидер «Океан Эльзы» призвал выбирать президента Украины ответственно

Известия07:49

Зеленский отреагировал на призыв Вакарчука голосовать не «по приколу»

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Зеленский ответил на призыв Вакарчука пародией на Тимошенко

РИА Новости10:11

Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Газета.Ru14:22

Вакарчук призвал выбирать президента Украины не «по приколу»

News.ru07:31

Лидер «Океана Эльзы» призвал выбирать президента Украины ответственно, а не «по приколу»

ТАСС07:13

Лидер «Океана Ельзи» отчитал голосующих «по приколу» украинцев

Lenta.ru10:10
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика

США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле

Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:34
Космос

Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете

Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Обновлено в 12:39
Общество

Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел

Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 05:49
Происшествия

DM: полиция оцепила дом в центре Лондона в рамках спецоперации

Вооруженные сотрудники британской полиции перекрыли в среду две улицы в центре Лондона и оцепили дом, в котором укрылся мужчина, утверждающий, что он вооружен.
Обновлено в 14:52
Политика

Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода

Обновлено в 13:59
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Общество

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Авто

Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России

Автомобильный концерт Ford планирует потратить на выплаты сотрудникам России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в России, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено в 15:02
Общество

В Башкирии рассказали о ситуации в роддоме после скандала с зарплатами

Обновлено в 08:07
Происшествия

14-летнюю «Мисс Подмосковья» изнасиловали на 25-м этаже новостройки

В "Прямой эфир" пришла 14-летняя Маргарита Осадчая — победительница конкурсов красоты и вице-мисс конкурса "Юная красавица Подмосковья".
Обновлено в 11:38
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Энергетика

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Экономика

АФД выявила нелегальных форекс-дилеров в Москва-Сити

Ассоциация форекс-дилеров (АФД) выявила в Москва-Сити несколько финансовых компаний, которые привлекают граждан РФ к безлицензионной торговле на рынке Forex.
Обновлено в 07:15
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Политика

Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию

Госсекретарь Майкл Помпео в среду рассказал, что Соединенные Штаты передают Украине не только оборонительные средства, но и развединформацию, он сам был к этому причастен в бытность директором ЦРУ (2017-2018).
Обновлено в 15:09
Политика

Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии

Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика

Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы

Обновлено в 10:13
Наука

Новый речной экраноплан появится в России

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Индия сбила космический спутник

Обновлено в 05:21
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Обновлено в 09:58
Наука

Устройство виртуальной реальности показывает мир глазами долгопята

Обновлено в 09:18
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Гаджеты

Redmi Note 7 Pro показал высокие результаты в тестах на производительность

Redmi Note 7 Pro показал высокие результаты в тестах, призванных проверить производительность устройства.
Обновлено в 14:34
Политика

На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука

На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.
Обновлено в 13:18
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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