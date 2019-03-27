Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и ВакарчукаУкраина.ру 11:03
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
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