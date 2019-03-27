Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и ВакарчукаУкраина.ру 11:03
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ
В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Цифровые профили могут появиться у россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено в 09:58
Происшествия
Под Петербургом потеряли варана с сушками
Рядом с ящерицей лежала кожаная куртка и еда: сушки и печенье.
Обновлено в 08:42
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ
Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Наука
Ученые узнали, почему время «летит быстрее» по мере старения
Американские исследователи из Университета Дюка выяснили причины появления эффекта ускорения времени в процессе старения.
Обновлено 23 марта в 17:47
Футбол
«Бавария» летом сыграет в США с «Арсеналом», «Реалом» и «Миланом»
Мюнхенская "Бавария" в межсезонье проведет в США товарищеские матчи с лондонским "Арсеналом", мадридским "Реалом" и итальянским "Миланом", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
Обновлено в 10:23
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Принимать присягу Юрий Галдун вышел под музыку из «Звездных войн». Журналисты «КП» отмечают, что это «несколько символично».
Обновлено в 04:07
Происшествия
Мать брошенной в квартире девочки оставила ее одну на три дня
Мать найденной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко оставила дочь одну на трое суток.
Обновлено в 05:31
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Политика
Россия поддержала план Медведчука по восстановлению мира на Украине
Россия поддерживает выдвинутый председателем политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком план восстановления мира на Украине, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Обновлено в 10:48
Спорт
Логинов и Гараничев получили номера на спринтерскую гонку чемпионата России
Стали известны стартовые номера участников спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени, которая пройдет 28 марта.
Обновлено в 11:21
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:07
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Энергетика
США оштрафовали южнокорейские компании на $127 млн
Hyundai Oilbank и S-Oil Corp, занимающиеся переработкой нефти и производством топлива, заплатят 127 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 09:38
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о судьбе «Новых мутантов»
Обновлено в 04:53
Происшествия
ФСБ проводит обыски у десятков крымских татар
В Крыму после аннексии полуострова против мусульман, в основном крымских татар, сфабриковано уже восемь дел "Хизб ут-тахрир".
Обновлено в 04:26
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Интернет
Больше половины юзеров Telegram недовольны удалением переписки
Больше половины пользователей Telegram (55%) считают, что обновление вышло неудачным, и 45% его поддержали.
Обновлено в 09:51
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину актеру Добронравову
Окружной суд Киева отменил запрет СБУ на въезд на Украину российского актера Федора Добронравова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASAG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Кино
Минкультуры наделит Фонд кино функциями поддержки российских картин в прокате
Министерство культуры обяжет Фонд кино заниматься распределением дат релизов потенциально кассовых, успешных российских фильмов, заявил руководитель ведомства Владимир Мединский.
Обновлено в 10:48