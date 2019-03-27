Политика
Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и ВакарчукаУкраина.ру вчера в 11:03
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:01, Ашберн
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Здоровье
Какие вредные привычки защищают от аллергии
В конце XX века резко подскочило количество поллинозов и других аллергий.
Обновлено в 01:00
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
В соцсетях обсуждают фотосессию в белье врача-педиатра из Кинешмы
Фотосессия в нижнем белье врача — педиатра из города Кинешмы (Ивановская область) вызвала волнения в социальных сетях, пишет портал kineshemec.ru.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
В Facebook и Instagram запретили пропаганду белого национализма
После консультаций с правозащитниками и учеными, компания пришла к выводу, что белый национализм и сепаратизм неотделимы от этой идеи.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено вчера в 09:58
Культура
Украина отменила запрет на въезд Добронравову
Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных
В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Китаянка родила близнецов от мужа и любовника одновременно
Жительница Китая родила двух мальчиков-близнецов, которые, как выяснилось в результате теста ДНК, были зачаты от разных мужчин.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Материалы на арест Абызова поступили в суд
"Материалы по Абызову и еще четырем соучастникам поступили в суд", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным
Обновлено вчера в 11:49
Космос
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:12
Космос
Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные
Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Актёр Николас Кейдж устроил скандал на регистрации брака
Актёр Никола Кейдж пришёл на регистрацию брака с 23-летней Эрикой Койке в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 01:29
Общество
Какая погода ожидается в Москве 28 марта
Mossovetinfo.ru – В четверг, 28 марта в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Петербурге 13-летний мальчик спас тонущую собаку
В Петергофе мальчик спас тонущую в Финском заливе собаку.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе
Обновлено вчера в 22:49
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса
Единственного в истории госсекретаря при президенте РФ, соратника Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге, где он должен был участвовать в мероприятии в Ельцин-центре.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы
Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22