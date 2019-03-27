Политика

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и ВакарчукаУкраина.ру вчера в 11:03

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
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Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Газета.Ruвчера в 14:22

Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко

REGNUMвчера в 08:54

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Украина.рувчера в 11:03

Зеленский ответил Вакарчуку на призыв голосовать не «по приколу»

Московский Комсомолецвчера в 10:53

Зеленский «потроллил» Порошенко и Тимошенко с помощью сосисок

Взгляд.рувчера в 10:31

Зеленский ответил на призыв Вакарчука пародией на Тимошенко

РИА Новостивчера в 10:11

Зеленский отреагировал на призыв Вакарчука голосовать не «по приколу»

RT на русскомвчера в 12:26
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Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес

Дана Борисова: «После реабилитации я три месяца была сексоголиком»

Обновлено в 00:00
Здоровье

Какие вредные привычки защищают от аллергии

В конце XX века резко подскочило количество поллинозов и других аллергий.
Обновлено в 01:00
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Общество

В соцсетях обсуждают фотосессию в белье врача-педиатра из Кинешмы

Фотосессия в нижнем белье врача — педиатра из города Кинешмы (Ивановская область) вызвала волнения в социальных сетях, пишет портал kineshemec.ru.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено вчера в 20:51
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

В Бангладеш не менее девяти человек погибли в ДТП с автобусом

Обновлено в 00:38
Общество

В Facebook и Instagram запретили пропаганду белого национализма

После консультаций с правозащитниками и учеными, компания пришла к выводу, что белый национализм и сепаратизм неотделимы от этой идеи.
Обновлено вчера в 16:47
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Обновлено вчера в 09:58
Культура

Украина отменила запрет на въезд Добронравову

Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных

В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:18
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Китаянка родила близнецов от мужа и любовника одновременно

Жительница Китая родила двух мальчиков-близнецов, которые, как выяснилось в результате теста ДНК, были зачаты от разных мужчин.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Материалы на арест Абызова поступили в суд

"Материалы по Абызову и еще четырем соучастникам поступили в суд", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 08:28
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено вчера в 11:49
Космос

NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник

Обновлено вчера в 22:04
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:12
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Актёр Николас Кейдж устроил скандал на регистрации брака

Актёр Никола Кейдж пришёл на регистрацию брака с 23-летней Эрикой Койке в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 01:29
Общество

Какая погода ожидается в Москве 28 марта

Mossovetinfo.ru – В четверг, 28 марта в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено в 01:09
Происшествия

В Петербурге 13-летний мальчик спас тонущую собаку

В Петергофе мальчик спас тонущую в Финском заливе собаку.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе

Обновлено вчера в 22:49
Культура

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса

Единственного в истории госсекретаря при президенте РФ, соратника Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге, где он должен был участвовать в мероприятии в Ельцин-центре.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы

Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
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