Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участиемRT на русском 08:50

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
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Зеленский отреагировал на выход шоу со своим участием на НТВ

Газета.Ru16:49

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на российском канале

REGNUM10:22

Зеленский оценил запуск шоу со своим участием на НТВ

Московский Комсомолец12:55

Зеленский ответил на запуск телеканалом НТВ шоу с его участием

Ведомости11:43

Зеленский прокомментировал выход шоу на НТВ с его участием

РБК12:55

Зеленский высказался о выходе шоу с его участием на российском ТВ

Взгляд.ру09:16

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

RT на русском08:50
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Происшествия

СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти

Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Экономика

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Культура

Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Политика

Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Кино

В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»

В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Космос

Находка в открытом космосе: на Марсе выявили гробницу египетского фараона – кадры

Недавно тайваньскому эксперту Скотту Уорингу удалось выявить объект, имеющий непосредственное сходство с гробницами египетских фараонов.
Обновлено в 12:15
Происшествия

На северо-востоке Петербурга горит склад

Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Финансы

Банк Англии сохранил базовую ставку

Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

В Пентагоне предрекли появление новых военных баз Китая за рубежом

В Пентагоне пришли к мнению, что в ближайшем будущем Китай может начать строительство новых военных баз за рубежом для обеспечения безопасности своих экономических проектов.
Обновлено в 18:35
Политика

Министр обороны Великобритании уволен со скандалом

Увольнение связано с утечкой информации о китайской компании Huawei, сообщает The Sunday Times со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Гаджеты

Google разрешила разработчикам создавать приложения под Android Automotive

Обновлено в 07:55
Баскетбол

Генменеджер «Бостона» перенес инфаркт

Сообщается, у Эйнджа во вторник в Милуоки ночью случился инфаркт. 60-летний генменеджер получил медицинская помощь.
Обновлено в 16:08
Политика

Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»

Обновлено в 19:09
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе

В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина раскрыла способ похудеть с помощью «планет»

Обновлено в 15:21
Кино

Съемки сольного фильма про Бэтмена отложены

Съемки сольного фильма о Бэтмене, намеченные ранее на осень 2019 года, вновь отложены.
Обновлено в 15:57
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Теннис

Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Мюнхене.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Анна Снаткина панически боится летать

Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.
Обновлено в 02:18
Общество

В Instagram появился блог еврейской девочки, погибшей при Холокосте

Обновлено в 10:49
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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