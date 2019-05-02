Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участиемRT на русском 08:50
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:52, Ашберн
Происшествия
СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти
Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Экономика
Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Культура
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Космос
Находка в открытом космосе: на Марсе выявили гробницу египетского фараона – кадры
Недавно тайваньскому эксперту Скотту Уорингу удалось выявить объект, имеющий непосредственное сходство с гробницами египетских фараонов.
Обновлено в 12:15
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку
Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
В Пентагоне предрекли появление новых военных баз Китая за рубежом
В Пентагоне пришли к мнению, что в ближайшем будущем Китай может начать строительство новых военных баз за рубежом для обеспечения безопасности своих экономических проектов.
Обновлено в 18:35
Политика
Министр обороны Великобритании уволен со скандалом
Увольнение связано с утечкой информации о китайской компании Huawei, сообщает The Sunday Times со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет
В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Баскетбол
Генменеджер «Бостона» перенес инфаркт
Сообщается, у Эйнджа во вторник в Милуоки ночью случился инфаркт. 60-летний генменеджер получил медицинская помощь.
Обновлено в 16:08
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе
В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Кино
Съемки сольного фильма про Бэтмена отложены
Съемки сольного фильма о Бэтмене, намеченные ранее на осень 2019 года, вновь отложены.
Обновлено в 15:57
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Теннис
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Мюнхене.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Анна Снаткина панически боится летать
Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.
Обновлено в 02:18