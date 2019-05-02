Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участиемRT на русском 08:50
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
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Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов
Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Обновлено в 15:25
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:53
Космос
Стартовала миссия китайского судна «Юаньван-7»
Представители агентства «Синьхуа» сообщили о старте первой миссии в этом году судна «Юаньван-7».
Обновлено в 09:16
Космос
Blue Origin успешно испытала космический корабль New Shepard
Обновлено в 11:56
Экономика
Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Обновлено в 18:04
Здоровье
Медики рассказали, как простуда может перерасти в болезнь сердца
Медики рассказали, при каких обстоятельствах с виду обычная простуда может перерасти в болезнь сердца.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Происшествия
В ООН обеспокоены ходом расследования трагедии в Одессе
В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) раскритиковали ход расследования трагедии, произошедшей пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе.
Обновлено в 13:20
Музыка
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.
Обновлено в 18:30
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
В социальной сети Instagram появился аккаунт 13-летней Евы Хейман, которая погибла во время холокоста в Освенциме.
Обновлено в 12:34
Общество
Можно ли иметь два СНИЛС с разными номерами?
Человек, поступающий на работу, обязан представить работодателю документ, подтверждающий его регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, то есть карточку СНИЛС или заменяющий ее документ.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines.
Обновлено в 14:02
Энергетика
Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти
Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Фейеноорд» сыграл благотворительный матч против 120 детей
Обновлено в 13:44
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Украинские военные вернули 24 километра Донбасса
Обновлено в 04:29
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Авто
Какие документы водителю нужно всегда иметь при себе
Эксперты портала «2018год.ру» рассказали какие документы водители должны всегда носить с собой и предъявлять по первому требованию инспектора.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу
Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.
Обновлено в 20:50
Общество
Маленькие гиганты Forbes. Лучшие компании малого бизнеса в США-2019
В число лучших компаний малого бизнеса в 2019 году вошли: популярный сайт с советами, компания по ремонту нефтяных буровых установок из Техаса, сеть «гиперлокальных» газет и производитель спортивного инвентаря, которому удалось создать международное игровое сообщество любителей страйкбола, насчитывающее более 200 млн человек.
Обновлено в 08:07
Энергетика
Прибыль Shell в I квартале превысила прогноз
Показатель превысил прогноз прибыли в размере $4,54 млрд согласно опросу аналитиков, предоставленному компанией.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11