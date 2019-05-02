Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участиемRT на русском 08:50

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
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Зеленский ответил на запуск телеканалом НТВ шоу с его участием

Ведомости11:43

Зеленский прокомментировал выход шоу на НТВ с его участием

РБК12:55

Зеленский оценил запуск шоу со своим участием на НТВ

Московский Комсомолец12:55

Зеленский отреагировал на выход шоу со своим участием на НТВ

Газета.Ru16:49

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на российском канале

REGNUM10:22

Зеленский высказался о выходе шоу с его участием на российском ТВ

Взгляд.ру09:16

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

RT на русском08:50
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Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов

Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Обновлено в 15:25
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Политика

Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 17:53
Космос

Стартовала миссия китайского судна «Юаньван-7»

Представители агентства «Синьхуа» сообщили о старте первой миссии в этом году судна «Юаньван-7».
Обновлено в 09:16
Космос

Blue Origin успешно испытала космический корабль New Shepard

Обновлено в 11:56
Экономика

Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).
Обновлено в 18:04
Здоровье

Медики рассказали, как простуда может перерасти в болезнь сердца

Медики рассказали, при каких обстоятельствах с виду обычная простуда может перерасти в болезнь сердца.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Россиянин ударил жену прокурора и поплатился

Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Происшествия

В ООН обеспокоены ходом расследования трагедии в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) раскритиковали ход расследования трагедии, произошедшей пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе.
Обновлено в 13:20
Музыка

Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»

Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.
Обновлено в 18:30
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

В социальной сети Instagram появился аккаунт 13-летней Евы Хейман, которая погибла во время холокоста в Освенциме.
Обновлено в 12:34
Общество

Можно ли иметь два СНИЛС с разными номерами?

Человек, поступающий на работу, обязан представить работодателю документ, подтверждающий его регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, то есть карточку СНИЛС или заменяющий ее документ.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines.
Обновлено в 14:02
Энергетика

Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти

Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Путешествия

Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра

Обновлено в 14:06
Футбол

«Фейеноорд» сыграл благотворительный матч против 120 детей

Обновлено в 13:44
Здоровье

Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем

О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено вчера в 21:59
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Украинские военные вернули 24 километра Донбасса

Обновлено в 04:29
Здоровье

Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения

Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Авто

Какие документы водителю нужно всегда иметь при себе

Эксперты портала «2018год.ру» рассказали какие документы водители должны всегда носить с собой и предъявлять по первому требованию инспектора.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу

Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.
Обновлено в 20:50
Общество

Маленькие гиганты Forbes. Лучшие компании малого бизнеса в США-2019

В число лучших компаний малого бизнеса в 2019 году вошли: популярный сайт с советами, компания по ремонту нефтяных буровых установок из Техаса, сеть «гиперлокальных» газет и производитель спортивного инвентаря, которому удалось создать международное игровое сообщество любителей страйкбола, насчитывающее более 200 млн человек.
Обновлено в 08:07
Энергетика

Прибыль Shell в I квартале превысила прогноз

Показатель превысил прогноз прибыли в размере $4,54 млрд согласно опросу аналитиков, предоставленному компанией.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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