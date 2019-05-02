Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участиемRT на русском 08:50

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
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Зеленский прокомментировал выход шоу на НТВ с его участием

РБК12:55

Зеленский оценил запуск шоу со своим участием на НТВ

Московский Комсомолец12:55

Зеленский ответил на запуск телеканалом НТВ шоу с его участием

Ведомости11:43

Зеленский оценил выход на НТВ шоу со своим участием

Газета.Ru12:05

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на российском канале

REGNUM10:22

«Такое же шоу помогло мне стать президентом Украины»: Зеленский прокомментировал программу с его участием на НТВ

Царьград10:11

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

RT на русском08:50
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Армия и оружие

Более 130 американских военных прибыли на Украину тренировать ВСУ

Обновлено в 10:46
Происшествия

На Украине гражданина Бразилии повторно приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР

Суд в Павлограде повторно признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, приговорив его к 13 годам тюрьмы.
Обновлено в 13:17
Политика

Зеленский позвал на встречу бизнесменов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в ближайшее время провести встречу с представителями бизнеса, как крупного, так и малого, отметив, что его отношения с предпринимателями впредь будут "прозрачными".
Обновлено в 11:28
Политика

Слова Зеленского об «общем» между Россией и Украиной оценили в Сети

Пользователи твиттера раскритиковали риторику новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в отношении России.
Обновлено в 11:42
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Обновлено в 12:31
Общество

В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер

Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой провела выходные с семьей своего папы

Футболист Евгений Алдонин пообещал после смерти бывшей жены Юлии Началовой, что не бросит их общую дочь Веру, и свое обещание полностью сдержал.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Одессе запустили сотни воздушных шаров в память о погибших

Обновлено в 10:23
Происшествия

Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться

Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

В Орле выгорело здание управления Россельхознадзора

В Орле в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям произошел пожар.
Обновлено в 13:15
Музыка

Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»

Обновлено в 06:17
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

Обновлено в 12:34
Происшествия

Снаряд времен ВОВ обнаружен на северо-западе Москвы

В столичном главке МВД подтвердили, что при проведении работ были обнаружены два предмета, похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:31
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Обновлено в 04:32
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro с квадрокамерой выйдет на рынок в июне

На фоне информации об улучшенной версии смартфона, стало наблюдаться снижение стоимости флагмана, но не везде.
Обновлено в 06:59
Футбол

Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Музыка

Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»

Обновлено в 09:14
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Политика

По нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила чистая нефть из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30
Космос

SpaceX назвала возможную причину аварии при испытаниях Dragon-2

Представители компании SpaceX сообщили, что вероятной причиной аварии во время наземного испытания космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) стало срабатывание систем двигателя.
Обновлено в 13:23
Здоровье

Ученые выяснили, как диетическая кола влияет на лишний вес

Ученые из Великобритании опровергли теорию о том, что диетические напитки могут помочь скорректировать вес.
Обновлено в 13:20
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Политика

Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Актер Джуд Лоу тайно женился на подруге

Британский актер Джуд Лоу тайно женился в Лондоне на своей подруге Филлипе Коан.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»

Источник добавил, что в результате столкновения пострадал водитель автомобиля.
Обновлено в 13:15
Спорт

Генеральный менеджер «Бостона» перенес инфаркт

Генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж перенес инфаркт в ночь на 2 мая в Милуоки.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Одессе задержали девушку из-за футболки с советской символикой

Обновлено в 08:49
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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