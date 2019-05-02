Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участиемRT на русском 08:50
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
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Происшествия
На Украине гражданина Бразилии повторно приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР
Суд в Павлограде повторно признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, приговорив его к 13 годам тюрьмы.
Обновлено в 13:17
Политика
Зеленский позвал на встречу бизнесменов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в ближайшее время провести встречу с представителями бизнеса, как крупного, так и малого, отметив, что его отношения с предпринимателями впредь будут "прозрачными".
Обновлено в 11:28
Политика
Слова Зеленского об «общем» между Россией и Украиной оценили в Сети
Пользователи твиттера раскритиковали риторику новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в отношении России.
Обновлено в 11:42
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Обновлено в 12:31
Общество
В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой
В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой провела выходные с семьей своего папы
Футболист Евгений Алдонин пообещал после смерти бывшей жены Юлии Началовой, что не бросит их общую дочь Веру, и свое обещание полностью сдержал.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Орле выгорело здание управления Россельхознадзора
В Орле в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям произошел пожар.
Обновлено в 13:15
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Происшествия
Снаряд времен ВОВ обнаружен на северо-западе Москвы
В столичном главке МВД подтвердили, что при проведении работ были обнаружены два предмета, похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:31
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Обновлено в 04:32
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro с квадрокамерой выйдет на рынок в июне
На фоне информации об улучшенной версии смартфона, стало наблюдаться снижение стоимости флагмана, но не везде.
Обновлено в 06:59
Футбол
Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Музыка
Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»
Обновлено в 09:14
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
По нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила чистая нефть из России
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30
Космос
SpaceX назвала возможную причину аварии при испытаниях Dragon-2
Представители компании SpaceX сообщили, что вероятной причиной аварии во время наземного испытания космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) стало срабатывание систем двигателя.
Обновлено в 13:23
Здоровье
Ученые выяснили, как диетическая кола влияет на лишний вес
Ученые из Великобритании опровергли теорию о том, что диетические напитки могут помочь скорректировать вес.
Обновлено в 13:20
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Актер Джуд Лоу тайно женился на подруге
Британский актер Джуд Лоу тайно женился в Лондоне на своей подруге Филлипе Коан.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»
Источник добавил, что в результате столкновения пострадал водитель автомобиля.
Обновлено в 13:15
Спорт
Генеральный менеджер «Бостона» перенес инфаркт
Генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж перенес инфаркт в ночь на 2 мая в Милуоки.
Обновлено в 13:00