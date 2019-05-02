Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участиемRT на русском 08:50
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
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Происшествия
В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту
В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.
Обновлено вчера в 09:55
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Политика
Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины
В последние пять лет население на Украине уменьшилось на 13 млн человек — это произошло из-за бывшего президента страны Виктора Януковича, России и «революции».
Обновлено в 16:03
Политика
Посольство России обратило внимание Лондона на ситуацию со свободой СМИ в Великобритании
Посольство России в Лондоне призвало британские власти обратить внимание на ситуацию со свободой СМИ в Соединенном Королевстве и привести ее в соответствие со стандартами, которые выработаны с участием всех заинтересованных государств в рамках международных механизмов, таких как ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы.
Обновлено в 15:25
Энергетика
США увязали поставки СПГ в Европу с безопасностью союзников по НАТО
Поставки сжиженного природного газа из США в Европу связаны с необходимостью обеспечивать безопасность союзников по НАТО, заявил глава минэнерго США Рик Перри в четверг в Брюсселе.
Обновлено в 07:42
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Общество
Опрос: Японцы хотят видеть на троне женщину
Обновлено в 08:00
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Происшествия
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Политика
Скотленд--Ярд изучит дело Уильямсона, если этого захочет правительство
Начальник полиции Лондона Крессида Дик сообщила, что Скотленд-Ярд может начать расследование в отношении отправленного в отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Против прокурора Тихвина Михаила Волницкого возбудили уголовное дело
В Гатчине возбудили уголовное дело в отношении тихвинского прокурора Михаила Волницкого по статье за хулиганство.
Обновлено в 15:45
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
Обновлено в 14:47
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:09
Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
«Мстители: Финал», по состоянию на 1 мая, побили в отечественном прокате два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы и по сборам в первый день.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Елена Ваенга рассказала поклонникам о переживших войну родственниках
Елена Ваенга рассказала поклонникам о переживших такое время родственниках, отметив, что в семье никто не любил затрагивать данную тему.
Обновлено в 13:38
Музыка
Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»
Обновлено в 09:14
Музыка
Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером в США
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Главе УМВД по Брянску предъявлено обвинение в превышении полномочий
Брянское управление СК предъявило обвинение в превышении полномочий начальнику УМВД по Брянску Игорю Судареву и бывшему руководителю управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Брянской области.
Обновлено в 10:27