Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участиемRT на русском 08:50

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
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Зеленский прокомментировал выход шоу на НТВ с его участием

РБК12:55

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

RT на русском08:50

Зеленский оценил выход на НТВ шоу со своим участием

Газета.Ru12:05

Зеленский ответил на запуск телеканалом НТВ шоу с его участием

Ведомости11:43

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на российском канале

REGNUM10:22

«Такое же шоу помогло мне стать президентом Украины»: Зеленский прокомментировал программу с его участием на НТВ

Царьград10:11

Зеленский оценил запуск шоу со своим участием на НТВ

Московский Комсомолец12:55
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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