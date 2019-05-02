Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участиемRT на русском 08:50

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

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