Политика

Зеленский оценил встречу с МакрономГазета.Ru 11:21

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошла конструктивно. Об этом он заявил по итогам переговоров с в Елисейском дворце, сообщает ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский назвал три поднятых на встрече с Макроном темы

РБК12:40

Зеленский рассказал про встречу с Макроном

РИА Новости13:05

Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном

ТАСС12:55

Зеленский рассказал про встречу с Макроном

Газета.Ru13:42

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

RT на русском14:19

Зеленский назвал свою беседу с Макроном конструктивной

Комсомольская правда11:48

Зеленский рассказал о темах встречи с Макроном

Известия12:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:34, Ашберн
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

Обновлено в 12:38
Гаджеты

Acer показала новый ультратонкий игровой ноутбук Nitro 7

Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Хоккей

В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана

Обновлено в 12:51
Кино

В Австралии появилось кладбище для погибших героев из «Игры престолов»

В Столетнем парке возле Сиднея появилось кладбище, где покоятся погибшие герои из "Игры престолов".
Обновлено в 09:02
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Космос

В ОАЭ назвали имя космонавта, который полетит в сентябре на МКС

Обновлено в 16:47
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии.
Обновлено в 03:55
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России

Обновлено в 13:35
Наука

Создана эффективная вакцина против рака

Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Реал» утвердил финансирование реконструкции «Сантьяго Бернабеу»

Испанский клуб получит кредит на сумму в 575 миллионов евро сроком на 30 лет со ставкой в 2,5 процента.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Авто

Раскрыты технические детали кроссовера Renault Arkana

Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено вчера в 03:48
Политика

The Nation (США): как «Рашагейт» изменил общественное мнение в Америке и в России (The Nation)

Количество американцев, которые видят в России главную внешнюю угрозу для США, за два года увеличилось на 20%.
Обновлено в 17:07
Футбол

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»

Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Политика

За прошедший год российские политики и министры стали беднее

Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Минобороны Украины объявило о проходе кораблей через Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что киевские власти вновь направят корабли через Керченский пролив, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Политика

Нефтедоходы направят на разработку ракетных двигателей

На новые проекты создания ракетных двигателей будет выделено дополнительно 5,6 млрд руб. нефтедоходов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш".
Обновлено в 10:22
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Экономика

Visa с 13 апреля в 3 раза повысила бесконтактный лимит по картам банков РФ

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков — до 3 тысяч с 1 тысячи рублей.
Обновлено в 17:20
Кино

Студия Disney подтвердила, что Том Хиддлстон снимется в сериале о Локи

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено в 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное