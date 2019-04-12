Политика
Зеленский оценил встречу с МакрономГазета.Ru 11:21
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошла конструктивно. Об этом он заявил по итогам переговоров с в Елисейском дворце, сообщает ТАСС.
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Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Гаджеты
Acer показала новый ультратонкий игровой ноутбук Nitro 7
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Обновлено в 12:51
Кино
В Австралии появилось кладбище для погибших героев из «Игры престолов»
В Столетнем парке возле Сиднея появилось кладбище, где покоятся погибшие герои из "Игры престолов".
Обновлено в 09:02
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии.
Обновлено в 03:55
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
Обновлено в 13:35
Наука
Создана эффективная вакцина против рака
Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Футбол
«Реал» утвердил финансирование реконструкции «Сантьяго Бернабеу»
Испанский клуб получит кредит на сумму в 575 миллионов евро сроком на 30 лет со ставкой в 2,5 процента.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Авто
Раскрыты технические детали кроссовера Renault Arkana
Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено вчера в 03:48
Политика
The Nation (США): как «Рашагейт» изменил общественное мнение в Америке и в России (The Nation)
Количество американцев, которые видят в России главную внешнюю угрозу для США, за два года увеличилось на 20%.
Обновлено в 17:07
Футбол
Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»
Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Политика
За прошедший год российские политики и министры стали беднее
Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Минобороны Украины объявило о проходе кораблей через Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что киевские власти вновь направят корабли через Керченский пролив, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Политика
Нефтедоходы направят на разработку ракетных двигателей
На новые проекты создания ракетных двигателей будет выделено дополнительно 5,6 млрд руб. нефтедоходов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш".
Обновлено в 10:22
Экономика
Visa с 13 апреля в 3 раза повысила бесконтактный лимит по картам банков РФ
Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков — до 3 тысяч с 1 тысячи рублей.
Обновлено в 17:20