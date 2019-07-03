Политика

Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 миллиардов евроLentaChel.ru 03:38

Находящийся с визитом в Канаде президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму восстановления восточных территорий после окончания военных действий. По его словам, для приведения Донбасса в порядок понадобится более 10 млрд евро.
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Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

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Зеленский озвучил необходимую сумму для восстановления Донбасса

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RT на русскомвчера в 18:25

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РИА Новостивчера в 17:34
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:05, Вашингтон
Авто

В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
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В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми

Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Космос

Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами

«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
Обновлено 01 июля в 05:39
Происшествия

В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей

В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 07:41
Авто

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Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

В Пакистане неизвестный устроил стрельбу в аэропорту, есть погибшие

Неизвестный мужчина в среду устроил стрельбу в международном аэропорту пакистанского города Лахора (провинция Пенджаб), смертельно ранив двух человек, сообщает полиция штата.
Обновлено в 02:23
Авто

АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих

Обновлено вчера в 12:10
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В РЖД разобрались с начальником вокзала из-за Пугачевой

Обновлено в 02:14
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено вчера в 08:01
Экономика

Сбербанк сменил куратора своей экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
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Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

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Обновлено в 02:22
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Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки

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Общество

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя

На 3 и 4 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей.
Обновлено в 03:20
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Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Происшествия

Четыре человека ранены при стрельбе в Калифорнии

Злоумышленник открыл стрельбу по посетителям торгового центра в американском городе Сан-Бруно, штат Калифорния.
Обновлено вчера в 23:50
Космос

Неопознанные темные объекты пролетели над поверхностью Луны

После просмотра видео некоторые пользователи YouTube сообщили, что неопознанные объекты могли находиться в земной атмосфере или это был космический мусор, потому что их тени на спутнике не видны с Земли.
Обновлено вчера в 17:00
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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Политика

Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
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Экономика

РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»

3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейта» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Политика

В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
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В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров

Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости.
Обновлено в 02:51
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Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
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В Москве задержали 12 человек за подделку миграционных документов

Полицейские в Москве задержали 12 человек за изготовление поддельных документов для нелегальных мигрантов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 02:33
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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