Политика
Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 миллиардов евроLentaChel.ru 03:38
Находящийся с визитом в Канаде президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму восстановления восточных территорий после окончания военных действий. По его словам, для приведения Донбасса в порядок понадобится более 10 млрд евро.
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Зеленский планирует провести инвестфорум по восстановлению Донбасса
Московский Комсомолецвчера в 19:08
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