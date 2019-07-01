Армия и оружие
Зеленский оценил разведение сил у Станицы ЛуганскойГазета.Ru 04:22
Ранее ОБСЕ подтвердила, что военные обеих сторон отошли из района Станицы Луганской в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разведение Вооруженных сил Украины и народной милиции самопровозглашенной ЛНР в Станице Луганской.
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с чего всё началось
«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошёл благодаря разблокировке минского процесса», — говорится в видеообращении Зеленского в Facebook.RT на русском01:52
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