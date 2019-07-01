Зеленский оценил разведение сил у Станицы ЛуганскойГазета.Ru 04:22

с чего всё началось

Ранее ОБСЕ подтвердила, что военные обеих сторон отошли из района Станицы Луганской в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разведение Вооруженных сил Украины и народной милиции самопровозглашенной ЛНР в Станице Луганской.

Технологии Перевод чиновников на ОС «Аврора» обойдётся в 23 млрд рублей Предполагается, что на смартфонах и планшетах с ОС «Аврора» будут предустановлены офисные и служебные приложения, антивирус и программы для документооборота.

Транспорт Минтранс разработал правила для совместных поездок Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».

Транспорт Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.

Экономика Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов Moody’s считает, что меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в российских регионах, бюджетных дефицитов и заимствований ограничивают их финансовую автономию.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

Происшествия Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.

Кино Netflix снимет сериал по комиксу Нила Геймана «Песочный человек» Американская развлекательная компания Netflix, которая является поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, планирует снять многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана под названием «Песочный человек».

Происшествия Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.

Энергетика Назван срок вероятного скачка цен на бензин Отмена соглашения связана с тем, что в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.

Экономика В России вступили в силу новые ограничения по кредитам до года Если кредит взят до июля 2019 года, то долг не может превышать размер займа более чем в 2,5 раза, если до января 2020 года – в два раза, позже этого срока – в полтора раза.

Общество С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.

Политика Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии На саммите "Двадцатки" в Осаке президент Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление сделки по сокращению нефтедобычи на срок от 6 до 9 месяцев.

Общество Законопроект о требованиях к камерам на дорогах внесли в Госдуму Законопроект, разрешающий правительству России определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, внесен в Государственную Думу.

Здоровье Москвичам планируют открыть доступ к электронным медицинским картам Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей.

Транспорт В России предложили повысить штрафы для нарушителей на люксовых авто Увеличить штрафы за нарушение правил парковки для водителей дорогих машин предложили в Госдуме РФ.

Шоу-бизнес Бари Алибасов назвал причину госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов впервые прокомментировал проблемы со здоровьем своей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Наука Древний «Бэтмен» майя был кровожадным божеством смерти Бог смерти жил, разумеется, в пещере и своими повадками в самом деле напоминал большую летучую мышь.