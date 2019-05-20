Владимир Зеленский распустил Верховную раду во время инаугурацииГазета.Ru 20 мая в 08:55

По закону на формирование новой коалиции дается месяц и таким образом Рада могла бы избежать роспуска независимо от даты инаугурации Зеленского В итоге инаугурация была назначена на 20 мая и Зеленский первым делом объявил о роспуске Рады.

Владимир Зеленский распустил Верховную раду во время инаугурации

Политика Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.

Музыка Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев, занявший на «Евровидении» почетное третье место, прокомментировал пересчет голосов, сделанный в финале международного конкурса.

Армия и оружие Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение в Приамурье Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Амурской области.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.

Происшествия Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.

Общество В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.

Политика Порошенко обвиняют в отмывании 300 млн долларов На днях Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудило уголовное дело против Порошенко и ряда других лиц за хищение средств компании "Центрэнерго".

Происшествия Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.

Экономика «Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.

Экономика Apple в девятый раз возглавил рейтинг самых дорогих брендов Forbes Apple уже девятый раз подряд возглавляет ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.

Игры Издатель Firewatch анонсировал мини-консоль с рукояткой Внезапно разработчик и издатель Panic анонсировали желтую мини-консоль под названием PlayDate, на которой будет предустановлено 12 игр.

Происшествия В Удмуртии при пожаре погибли пять человек В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.

Авто Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот» В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».

Общество О чем расскажет день Симона: народные приметы на 23 мая В народном календаре наступил Симонов день или день Симона Зилота. Именно так называли наши предки 23 мая, и отправлялись искать клад.

Авто BMW представила новые версии кроссоверов X5 и X7 Пока фанаты марки ждут выхода нового BMW X5M, баварский автопроизводитель анонсировал лишь более мощные версии кроссоверов X5 и X7.

Общество Количество овощей с нитратами в России выросло Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.

Общество Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.

Транспорт Порог превышения скорости снизят в городах Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.

Футбол В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала» В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала» на следующий сезон.

Здоровье Онколог рассказал, как правильно загорать Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.