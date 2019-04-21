Зеленский объяснил свое нарушение при голосованииLenta.ru 10:12

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

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