Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колениКапитал страны 13:46
Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».
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Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
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Экономика
Российские регионы представили инвестиционный потенциал в Австрии
Представители 14 субъектов Российской Федерации приняли участие в понедельник в демонстрации своего инвестиционного потенциала на форуме "День российских регионов" в Палате экономики Австрии.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
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В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено в 19:44
Общество
Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
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Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
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Общество
В Минске задержали праздновавших День Воли оппозиционеров
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Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.
Обновлено в 16:03
Хоккей
«Флорида» проиграла «Торонто», Дадонов набрал два очка
Форвард «Флориды» Евгений Дадонов стал автором двух результативных передач. Российский хоккеист в 76 матчах набрал 63 (25+38) очка.
Обновлено в 21:45
Общество
Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья
Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Наука
Курящие отцы вредят сердцу ребенка больше курящих матерей
Обновлено в 11:32
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Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено в 19:29
Экономика
На строительство космодрома Восточный потратили более 90 млрд рублей
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с журналистами заявил, что в строительство космодрома Восточный в Амурской области за все время вложили 91,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:34
Авто
Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар
Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.
Обновлено в 15:24
Экономика
Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Разведка США не верит в скорое появление у России «Посейдонов»
Американская разведка считает, что России потребуется ещё восемь лет для принятия на вооружение подводных атомных беспилотников «Посейдон».
Обновлено в 21:34
Шоу-бизнес
Дочь Тома Круза выросла его точной копией
Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Общество
Новые назначения произошли в администрации Новокузнецка
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов подписал документы о назначении нового начальника городского управления по транспорту и связи.
Обновлено в 21:36
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу АО «Газпром промгаз» Карасевича
В конце январе 2019 года следствие уже ходатайствовало перед судом о заочном аресте Карасевича, но суд отказал в удовлетворении ходатайства, а Мосгорсуд признал данное решение законным.
Обновлено в 10:56
Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США
В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено в 10:56
Энергетика
Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы
Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Экономика
В правительстве нашли способ ускорить рост экономики России
Заместитель руководителя аппарата правительства России Юрий Любимов считает, что российская экономика могла бы расти так же быстро, как и в самых динамичных странах мира, если бы в стране существовала эффективная система надзора и контроля.
Обновлено в 21:54
Шоу-бизнес
Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене
Обновлено в 13:20
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено в 21:48