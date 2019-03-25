Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колениКапитал страны 13:46

Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».

Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени

Политика В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.

Экономика Российские регионы представили инвестиционный потенциал в Австрии Представители 14 субъектов Российской Федерации приняли участие в понедельник в демонстрации своего инвестиционного потенциала на форуме "День российских регионов" в Палате экономики Австрии.

Общество Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Армия и оружие Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.

Хоккей «Флорида» проиграла «Торонто», Дадонов набрал два очка Форвард «Флориды» Евгений Дадонов стал автором двух результативных передач. Российский хоккеист в 76 матчах набрал 63 (25+38) очка.

Общество Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.

Культура Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.

Экономика На строительство космодрома Восточный потратили более 90 млрд рублей Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с журналистами заявил, что в строительство космодрома Восточный в Амурской области за все время вложили 91,9 миллиарда рублей.

Авто Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.

Экономика Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.

Армия и оружие Разведка США не верит в скорое появление у России «Посейдонов» Американская разведка считает, что России потребуется ещё восемь лет для принятия на вооружение подводных атомных беспилотников «Посейдон».

Шоу-бизнес Дочь Тома Круза выросла его точной копией Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.

Армия и оружие NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

Хоккей «Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.

Общество Новые назначения произошли в администрации Новокузнецка Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов подписал документы о назначении нового начальника городского управления по транспорту и связи.

Происшествия Суд заочно арестовал экс-главу АО «Газпром промгаз» Карасевича В конце январе 2019 года следствие уже ходатайствовало перед судом о заочном аресте Карасевича, но суд отказал в удовлетворении ходатайства, а Мосгорсуд признал данное решение законным.

Транспорт На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.

Шоу-бизнес Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.

Энергетика Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.