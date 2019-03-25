Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колениРИА Новости 10:45

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени. В эфире программы ТСН на телеканале 1+1 ведущая вспомнила сделанное Зеленским в 2014 году заявление.

Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени

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