Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед ПутинымРИА Новости 10:45
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени. В эфире программы ТСН на телеканале 1+1 ведущая вспомнила сделанное Зеленским в 2014 году заявление.
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Культура
На «России 1» стартует второй сезон сериала «Годунов»
В понедельник, 25 марта, на телеканале «Россия 1» выйдет первая серия второго сезона исторической киносаги «Годунов».
Обновлено в 09:43
Футбол
Подольски провел поединок с легендарным сумоистом
Обновлено в 13:07
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Футбол
Жена Маркизио переживала, что мужа может увести русская девушка
Жена хавбека "Зенита" Клаудио Маркизио Роберта рассказала о том, как ей живется в Санкт-Петербурге, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:11
Происшествия
СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии
В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Культура
YouTube откажется от web‐сериалов
Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:51
Экономика
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны.
Обновлено в 03:19
Общество
Минобрнауки намерено увеличить число бюджетных мест в вузах
В России в 2019 году планируется увеличить количество бюджетных мест по некоторым специальностям высшего образования.
Обновлено в 03:02
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице
Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве
Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.
Обновлено в 11:13
Политика
Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд
Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.
Обновлено в 14:08
Авто
В России насчитали около 10 млн кроссоверов и внедорожников
Обновлено в 01:40
Гаджеты
Прототип PlayStation Vita продают за $20 000
На eBay появился прототип PlayStation Vita – последней портативной игровой консоли Sony, производство который было прекращено около месяца назад.
Обновлено в 09:50
Экономика
Медведев поддержал цифровую маркировку молочной продукции
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку для готовой молочной продукции.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Космос
Астрономы определили место возникновения Юпитера
Обновлено в 08:04
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Общество
Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска
В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России
Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.
Обновлено в 11:30