Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед ПутинымРИА Новости 10:45

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени. В эфире программы ТСН на телеканале 1+1 ведущая вспомнила сделанное Зеленским в 2014 году заявление.
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Зеленский объяснил заявление о готовности встать перед Путиным на колени

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РИА Новости10:45

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

Lenta.ru09:38

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

РБК13:07
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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