Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед ПутинымРИА Новости 10:45

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени. В эфире программы ТСН на телеканале 1+1 ведущая вспомнила сделанное Зеленским в 2014 году заявление.

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

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