Политика
Зеленский объяснил, почему распустил Верховную радуLife.ru 10:04
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством парламента и фракций рассказал, что решил распустить Верховную раду из-за того, что ей недостаточно доверяют граждане.
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Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на Украине
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Алексей Макаров выложил в Сеть снимки юной Любови Полищук
Обновлено в 13:48
Происшествия
В московском метро в тоннеле встали три поезда
В одном из тоннелей московского метро встали одновременно три поезда. Об этом сообщает пресс-служба транспортного предприятия.
Обновлено в 13:25
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений на ключевые посты в стране.
Обновлено в 13:09
Театры
Жену Михаила Боярского назначили худруком театра имени Ленсовета
Несколько дней назад стало известно о том, что супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан станет художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета.
Обновлено в 11:23
Экономика
FT считает, что SSJ-100 показывает неспособность России «создавать мировых конкурентов»
Российская экономика не стимулирует создание глобальных конкурентоспособных компаний мирового уровня, что наглядно демонстрирует история самолета Sukhoi SuperJet 100, пишет Financial Times.
Обновлено в 14:34
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Политика
Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России
Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
Общество
Голикова проведет в Казани заседание оргкомитета WorldSkills 2019
Международный турнир WorldSkills Казань примет в августе этого года. Участники из 60 стран мира посоревнуются в 56 компетенциях.
Обновлено в 00:00
Политика
Попытка захвата власти происходит в Абхазии
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в республике происходит попытка захвата власти, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:35
Экономика
ЦБ ужесточил требования защиты денег вкладчиков банков от киберугроз
Если раньше банки должны были обеспечивать информационную безопасность лишь при проведении операций по переводу денег, то теперь от них потребуют также делать это при привлечении вкладов (как от физических, так и от юридических лиц), размещении привлеченных средств и ведении банковских счетов клиентов.
Обновлено в 14:20
Энергетика
ЛУКОЙЛ заявил об отсутствии интереса к Антипинскому НПЗ
У ЛУКОЙЛа в настоящее время отсутствует интерес к Антипинскопу НПЗ, заявил вице-президент компании по нефте- и газопереработке Рустем Гималетдинов, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:30
Политика
Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали
Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Яна Поплавская переживает из-за плохой наследственности
Как оказалось, артистка переживает из-за своей плохой наследственности, поэтому она регулярно проходит различные обследования.
Обновлено в 06:49
Политика
Песков подтвердил рост зарплат в Кремле и правительстве
Сотрудники администрации президента России и аппарата правительства действительно стали получать больше денег, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:35
Политика
Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт
Обновлено в 09:35
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Политика
Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза
Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit; правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.
Обновлено в 13:41
Общество
«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки
Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом
Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности.
Обновлено в 11:03
Хоккей
Швеция — Россия 1:3 (2-й период)
Ранее сообщалось, что Ландеског открыл счёт в матче сборных Швеции и России на ЧМ.
Обновлено в 14:45