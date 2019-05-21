Зеленский объяснил, почему распустил Верховную радуLife.ru 10:04

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Происшествия У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.

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