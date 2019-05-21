Политика

Владимир Зеленский объяснил, почему распустил Верховную РадуМир новостей 10:14

По словам нового украинского президента, в настоящий момент доверие граждан к законодательному органу не достигает и 5%, что является рекордно низким показателем. По этой причине он, как гарант Конституции, обязан предпринять решительные меры.
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Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июля

Коммерсантъ10:39

Зеленский объяснил роспуск Верховной рады «низким уровнем доверия»

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Зеленский назвал главный аргумент для роспуска Рады

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Зеленский объяснил решение распустить Верховную раду

RT на русском08:05

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Зеленский назвал юридическую и реальную причины роспуска Рады

Московский Комсомолец07:36

Зеленский назвал главное основание для роспуска Верховной рады

РБК07:30
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Происшествия

В Магнитогорске произошёл пожар в цеху с пластиковыми панелями

Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим

Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Общество

У учителей в Петербурге станет меньше бумажной работы

С начала нового учебного года у петербургских учителей сократится бюрократическая нагрузка.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США

Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Ижевске SSJ 100 сняли с рейса из-за протекания топлива

Самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, когда выяснилось, что из бака подтекает топливо, сообщает Life.ru.
Обновлено в 09:57
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Кино

Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках

Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
Обновлено в 09:11
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Политика

Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента

«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Власти США выплатят $1,5 млн отсидевшему 45 лет по ложному обвинению

Власти американского штата Мичиган выплатят компенсацию заключенному, который провел за решеткой 45 лет по ложному обвинению в убийстве.
Обновлено в 11:03
Здоровье

Врачи рассказали, можно ли пить чай после алкоголя

Обновлено в 07:48
Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
Обновлено в 07:17
Авто

Новый Renault Megane RS Trophy-R побил рекорд Нюрбургринга

Трековый хэтчбек Renault Megane RS Trophy-R новой генерации установил новый рекорд Нюрбургринга — автомобиль прошел всю трассу за 7 минут 40,100 секунды, что на четыре секунды быстрее достижения Honda Civic Type R. Новый Renault Megane RS Trophy-R комплектуется 1,8-литровым турбодвигателем от обычного Megane RS Trophy.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке

Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.
Обновлено в 00:31
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

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Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Омбудсмен проверит состояние ноги находящегося в СИЗО Кокорина

Состояние ноги Александра Кокорина вызывает опасения у самого футболиста и врачей "Зенита", которые после первого визита больше ни разу не были в СИЗО у нападающего.
Обновлено в 11:15
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
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Политика

Команда Зеленского готовит законопроект об импичменте

Украинский президент Зеленский в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект об импичменте.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии

Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
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Армия и оружие

Вопрос перевода бронетехники на калибр 57 мм изучают в России

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Происшествия

В Петербурге погиб владелец завода «Сантех»

В здании на шоссе Революции в Санкт-Петербурге обнаружили тело владельца завода «Сантех». Рядом находилась штурмовая винтовка Beretta.
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Политика

Зеленский уволил главу Генштаба Украины Муженко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виктора Муженко с поста главы Генштаба Украины.
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Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Жанны Фриске

Девушка предполагает, что у данному событию причастен известный телеведущий и отец ребенка Жанны Дмитрий Шепелев.
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Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

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Происшествия

В Волжском экстренные службы эвакуировали посетителей торговых центров

Обновлено в 10:48
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
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