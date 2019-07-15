Политика

Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежаRT на русском 12:18

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил на своей странице в Facebook, почему не отказался от кортежа и не стал ездить на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании.
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Зеленский рассказал, почему не сдержал обещание ездить на работу на велосипеде

Телеканал 360°12:47

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Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежа

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РБК12:33

Зеленский объяснил, почему не сдержал обещание ездить на работу на велосипеде

Вести.Ru11:20

Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

РИА Новости11:04

Зеленский пообещал наказать виновников ДТП со школьными автобусами

Газета.Ru11:19
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Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
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Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети

В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
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Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:2). Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и всё.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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