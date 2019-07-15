Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипедеГазета.Ru 11:18
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал. Он написал в своем фейсбуке, что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает на дорогах.
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Зеленский прокомментировал ДТП с участием своего кортежа и автобуса с детьми
Rambler News Service11:30
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