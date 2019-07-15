Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал. Он написал в своем фейсбуке, что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает на дорогах.

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

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