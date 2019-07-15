Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипедеГазета.Ru 11:18
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал. Он написал в своем фейсбуке, что его кортеж из двух-трех автомобилей никому не мешает на дорогах.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
Общество
Facebook раскрыла детали проекта по созданию криптовалюты
Криптовалюта Libra, создаваемая Facebook и еще десятками компаний по всему миру, задумана, чтобы любой пользователь Messenger, WhatsApp или приложения Calibra мог мгновенно перевести свои средства другому пользователю через электронный кошелек за минимальную стоимость, следует из текста показаний главы Calibra Facebook Дэвида Маркуса, опубликованных на сайте сената США в понедельник.
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Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
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В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
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Обновлено в 12:50
Политика
МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД
Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц
Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ.
Обновлено в 12:20
Авто
BMW вывела на тесты подключаемый гибрид BMW 5-Series
В Сети опубликованы шпионские снимки обновленного в середине цикла седана BMW 5-Series.
Обновлено в 03:21
Финансы
Рубль подкосит снижение ставок Банка России
Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Космос
Получен детальный снимок одного из самых экзотических объектов космоса
Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономам удалось получить самый детальный на сегодня снимок микроквазара SS 433, который был открыт более сорока лет назад и с тех пор является ценным объектом для исследователей, изучающих феномен этих экзотических систем и джетов, испускаемых ими.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
В Москве девушка умерла во время массажа
Обновлено в 13:10
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Гаджеты
Microsoft Word для Android скачали более одного миллиарда раз
Microsoft Word для операционной системы Android преодолел знаковую отметку.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Авто
Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено в 09:54
Наука
Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции
В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальный прирост ВВП страны продемонстрировал худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Религия
В Москве к мощам святых Петра и Февронии выстроилась огромная очередь
В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Башкирии молния убила пастуха и лошадь
Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".
Обновлено в 12:26