Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»РБК вчера в 14:50

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом». Об этом сообщает «Украинская правда».

Политика Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17 Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Политика В правительстве назвали ответственных за фиксацию нарушений ПДД В соответствии с ранее направленной главам регионов правительственной телеграммы, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет дочерняя компания «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД».

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Транспорт В Москве начали строить станцию метро «Университет дружбы народов» Началось строительство станции метро "Университет дружбы народов" Коммунарской линии, говорится в сообщении на портале столичной мэрии.

Финансы ФРС США намекнула на снижение процентных ставок Растущая экономическая неопределенность и снижение ожидаемой инфляции заставили Федеральную резервную систему (ФРС) США дать понять, что она может снизить базовую ставку позднее в этом году.

Происшествия Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Футбол Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

Общество В Италии мини-отели теперь обязаны кормить гостей местными продуктами Власти Ломбардии – региона, расположенного на севере Италии, обязали мини-отели при действующих фермах закупать для питания постояльцев 80% продуктов, произведенных в этом регионе, сообщает "ЕвроПульс".

Авто В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 240 тыс. рублей За уникальную машину 1988 года выпуска с пробегом 141 тыс. километров просят 5750 новозеландских долларов, т. е. примерно 240 000 рублей.

Общество В рейтинг лучших университетов планеты QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов мира, согласно версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), вошли 25 вузов из РФ.

Авто Российский авторынок в мае упал на 18% По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.

Политика В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ Заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась словами президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение России прав в ПАСЕ.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".

Политика Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.

Политика Порошенко создал новый «спецназ» против РФ Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.

Происшествия Троих детей госпитализировали из летнего лагеря в Забайкалье Трое детей, отдыхавших в летнем лагере «Самородок» на озере Арахлей, госпитализированы в краевую инфекционную больницу и городскую больницу №2 забайкальской столицы, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.

Политика Суд в США огласил приговор россиянину Олегу Тищенко Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году заключения, который уже истёк, его депортируют в Россию 19 июня.

Общество Новокузнечане ожидают резкого роста стоимости коммунальных услуг Новокузнечан ждет резкий рост платы за коммунальные услуги.

Шоу-бизнес Малахов показал состояние Алибасова после выписки Телеведущий Андрей Малахов показал видео беседы с продюсером Бари Алибасовым в его квартире после выписки.