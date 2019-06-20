Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»РБК вчера в 14:50
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом». Об этом сообщает «Украинская правда».
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает скорейшего переезда своей администрации в новое здание, так как в нынешнем работать не представляется возможным.Московский Комсомолецвчера в 15:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
Политика
Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17
Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено вчера в 07:14
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В правительстве назвали ответственных за фиксацию нарушений ПДД
В соответствии с ранее направленной главам регионов правительственной телеграммы, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет дочерняя компания «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД».
Обновлено вчера в 23:16
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
Обновлено вчера в 22:12
Авто
American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт
В Москве начали строить станцию метро «Университет дружбы народов»
Началось строительство станции метро "Университет дружбы народов" Коммунарской линии, говорится в сообщении на портале столичной мэрии.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено вчера в 18:07
Финансы
ФРС США намекнула на снижение процентных ставок
Растущая экономическая неопределенность и снижение ожидаемой инфляции заставили Федеральную резервную систему (ФРС) США дать понять, что она может снизить базовую ставку позднее в этом году.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
В Италии мини-отели теперь обязаны кормить гостей местными продуктами
Власти Ломбардии – региона, расположенного на севере Италии, обязали мини-отели при действующих фермах закупать для питания постояльцев 80% продуктов, произведенных в этом регионе, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено вчера в 22:30
Авто
В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 240 тыс. рублей
За уникальную машину 1988 года выпуска с пробегом 141 тыс. километров просят 5750 новозеландских долларов, т. е. примерно 240 000 рублей.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
В рейтинг лучших университетов планеты QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира, согласно версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), вошли 25 вузов из РФ.
Обновлено вчера в 00:52
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 22:29
Авто
Российский авторынок в мае упал на 18%
По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.
Обновлено вчера в 03:08
Политика
В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ
Заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась словами президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение России прав в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал
В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
Обновлено 18 июня в 07:07
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира
В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Троих детей госпитализировали из летнего лагеря в Забайкалье
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере «Самородок» на озере Арахлей, госпитализированы в краевую инфекционную больницу и городскую больницу №2 забайкальской столицы, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено 18 июня в 12:18
Политика
Суд в США огласил приговор россиянину Олегу Тищенко
Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году заключения, который уже истёк, его депортируют в Россию 19 июня.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Новокузнечане ожидают резкого роста стоимости коммунальных услуг
Новокузнечан ждет резкий рост платы за коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Телеведущий Андрей Малахов показал видео беседы с продюсером Бари Алибасовым в его квартире после выписки.
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено вчера в 18:26