Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»РБК 14:50
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом». Об этом сообщает «Украинская правда».
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает скорейшего переезда своей администрации в новое здание, так как в нынешнем работать не представляется возможным.Московский Комсомолец15:15
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Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
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