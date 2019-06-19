Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»РБК 14:50

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом». Об этом сообщает «Украинская правда».

Политика Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.

Происшествия Появились данные о пропаже у Тымчука ювелирных изделий У погибшего в среду депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука могли пропасть ювелирные изделия, сообщила нацполиция Киева.

Общество 25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.

Экономика Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Кино Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix 14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.

Происшествия Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.

Происшествия Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.

Происшествия Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен.

Футбол «ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара "Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.

Общество Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.

Технологии YouTube и Universal улучшили качество 100 культовых клипов В рамках проекта обновлены уже почти 100 клипов культовых исполнителей и групп.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Происшествия В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.

Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Шоу-бизнес Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.

Происшествия После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Происшествия При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.

Политика Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.