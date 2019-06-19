Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»РБК 14:50

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом». Об этом сообщает «Украинская правда».
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский заявил
, что желает скорейшего переезда своей администрации в новое здание, так как в нынешнем работать не представляется возможным.
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