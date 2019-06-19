Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»РБК 14:50

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом». Об этом сообщает «Украинская правда».

Происшествия Поезд с оружием сошел с рельсов в США В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.

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Наука Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.

Политика Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).

Политика В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17 В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.

Политика В расследовании о крушении малазийского Boeing 777 фигурирует имя помощника Путина Международная расследовательская группа крушения малазийского Boeing 777, в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины, рассказала о перехвате разговора между первым главой непризнанной Донецкой республики Александром Бородаем и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Авто Mustang Shelby GT500 стал самым мощным легальным автомобилем Ford С точки зрения мощности, новый Mustang Shelby GT500 занял нишу между 707-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat и 791-сильным Challenger SRT Hellcat Redeye.

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