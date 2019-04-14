Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с ПорошенкоРИА Новости вчера в 20:37
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что не стал сдавать анализы вместе с действующим главой государства Петром Порошенко на киевском стадионе "Олимпийский", так как получил сведения о готовящейся против него провокации.
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Зеленский отказался от участия в дебатах с Порошенко из-за готовящейся против него провокации
Коммерсантъвчера в 23:10
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В Таджикистане вступило в силу распоряжение Антимонопольной службы о повышении тарифов на мобильный интернет и телефонные разговоры по NGN (мультисервисные телекоммуникационные сети Next Generation Network).
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