Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с ПорошенкоГазета.Ru 01:14

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что не приехал на стадион "Олимпийский" в Киеве для сдачи анализов вместе с главой государства Петром Порошенко из-за того, что против него готовилась провокация. Об этом он сказал в интервью "Новости Украины".
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Зеленский объяснил нежелание сдавать анализы вместе с Порошенко

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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