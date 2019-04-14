Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с ПорошенкоГазета.Ru 01:14
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что не приехал на стадион "Олимпийский" в Киеве для сдачи анализов вместе с главой государства Петром Порошенко из-за того, что против него готовилась провокация. Об этом он сказал в интервью "Новости Украины".
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