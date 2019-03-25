Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед ПутинымLenta.ru 09:38
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
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Подтверждена гибель в Сирии офицера из Амурской области
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Бондарчук потребовал освободить Серебренникова
Обновлено в 10:29
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Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace к 2021 году
В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
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Происшествия
В морге Югорска хранили тонны детского питания
Детское питание хранилось в прощальном зале морга. По данным Пантина, коробки с питанием могли стоять там с прошлой осени.
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Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В Подмосковной больнице изнасиловали 7-летнего мальчика
Ребенку сделали непонятный укол Москва, 26 марта. Родители маленького пациента подмосковной полиции обратились за помощью к полицейским.
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Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
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Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
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Экономика
Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз
Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США
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Обновлено в 10:56
Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
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Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика
В Венесуэле произошел масштабный блэкаут
В настоящий момент без света остаются столица страны, а также 16 штатов. Это второе масштабное отключение электричества за текущий месяц.
Обновлено в 17:19
Политика
Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами
Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Хоккей
Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.
Обновлено в 15:56
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Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Происшествия
На Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко
В украинском городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.
Обновлено в 22:29
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Политика
Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины
Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено в 21:25
Шоу-бизнес
Для Началовой было важно, чтобы ее дочь «оставалась человеком»
Артистка утверждала, что для нее важно, чтобы Вера оставалась человеком.
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На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено в 21:48
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
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Политика
Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной
Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.
Обновлено в 06:38
Политика
Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 23:32