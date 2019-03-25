Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед ПутинымLenta.ru 09:38

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
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Зеленский объяснил, почему готов встать на колени перед Путиным

URA.Ru14:34

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

Газета.Ru15:06

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

Lenta.ru09:38

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

РБК13:07

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

РИА Новости10:45

Зеленский объяснил свою готовность встать на колени перед Путиным

Известия13:47

Зеленский пояснил, почему был готов «встать на колени перед Путиным»

Росбалт04:15
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Подтверждена гибель в Сирии офицера из Амурской области

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Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace к 2021 году

В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
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В морге Югорска хранили тонны детского питания

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Транспорт

На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей

Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
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Ребенку сделали непонятный укол Москва, 26 марта. Родители маленького пациента подмосковной полиции обратились за помощью к полицейским.
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Политика

Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.
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Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
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Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США

В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Общество

Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
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В Венесуэле произошел масштабный блэкаут

В настоящий момент без света остаются столица страны, а также 16 штатов. Это второе масштабное отключение электричества за текущий месяц.
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Обновлено в 17:22
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Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Хоккей

Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.
Обновлено в 15:56
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Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
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На Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко

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Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ

Обновлено в 22:03
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Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины

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Артистка утверждала, что для нее важно, чтобы Вера оставалась человеком.
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"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
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Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной

Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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