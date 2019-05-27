Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности радыИзвестия 05:09
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента».
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с чего всё началось
«Несмотря на то что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии», — написал Зеленский в Facebook.RT на русском03:24
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