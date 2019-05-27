Зеленский обвинил депутатов в уничтожении РадыГазета.Ru 03:38

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН. Он заявил, что их деятельность "уничтожила легитимность Рады". Глава государства призвал проголосовать за реформаторские законопроекты.

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Политика Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Курс биткойна за сутки вырос на 9,4% Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос почти на 9,4% и по состоянию на 11:00 мск достиг $8750,24 за единицу криптовалюты.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Происшествия Москвичка бросила ребенка в торговом центре В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".

Происшествия В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.

Авто BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.

Авто Компания KIA представит новое поколение Kia Optima В одном из интервью руководитель Kia Бьюнг Чул Джух рассказал о некоторых деталях предстоящего седана и отметил, что следующее поколение Optima получит новый «не экстремальный, но достаточно прогрессивный дизайн, подчеркивающий индивидуальность бренда».

Политика В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.

Общество В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Происшествия Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.

Общество Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.

Политика Евроскептики укрепили позиции по итогам выборов в Европарламент Хотя принятие политических решений, вероятно, будет затруднено в связи с распадом "большой коалиции" правоцентристских и левоцентристских сил, результаты выборов защитили Евросоюз от попыток евроскептиков разбить крупнейший в мире торговый блок.

Армия и оружие В РФ придумали, как вдвое увеличить срок службы стрелкового оружия В "Ростехе" рассказали, что проведенные испытания позволили понять, что изменения, внесенные в конструкцию, не только повысили надежность работы оружия, но и позволили почти в два раза увеличить срок его службы.

Политика Советник Зеленского Разумков стал главой партии «Слуга народа» Советник президента Украины Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».

Финансы Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.

Происшествия Экоактивисты пострадали на станции Шиес в ходе столкновений с охраной Несколько экоактивистов, дежурящих на станции Шиес Ленского района Архангельской области, пострадали в ходе утренних столкновений с ЧОП «Гарант Безопасности» в понедельник.

Общество Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.

Экономика Предварительная стоимость ВСМ Москва-Петербург станет известна в августе По словам министра, источники финансирования и этапы реализации ВСМ Москва-Петербург будут определены после того, как будет озвучена стоимость проекта.