Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении РадыГазета.Ru 03:38
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН. Он заявил, что их деятельность "уничтожила легитимность Рады". Глава государства призвал проголосовать за реформаторские законопроекты.
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с чего всё началось
«Несмотря на то что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии», — написал Зеленский в Facebook.RT на русском03:24
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