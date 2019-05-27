Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности радыИзвестия 05:09
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента».
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с чего всё началось
«Несмотря на то что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии», — написал Зеленский в Facebook.RT на русском03:24
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Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
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Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей
В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Космос
На спутнике Нептуна обнаружили экзотическую форму льда
Стоит заметить, что спутник остается одним из редких малых тел Солнечной системы, сохраняющих геологическую активность.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем
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Авто
Компания BMW представила новое поколение BMW 1-Series
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Транспорт
На проспекте Победы начались работы
На проспекте Победы начался ремонт проезжей части.
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Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии
Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".
Обновлено в 05:13
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество
Кадастровая палата объяснила порядок уведомления о сносе недвижимости
С 23 мая в России вступили в силу новые правила уведомления о сносе объектов недвижимости.
Обновлено в 03:24
Хоккей
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
26 мая в Братиславе прошел матч за третье место чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Появилось видео замаскированного под Су-57 американского истребителя
Опубликованы кадры полета американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский истребитель Су-57 за счет «пиксельной» голубой окраски.
Обновлено вчера в 10:04
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Кино
Безруков рассказал о политике в современном российском кино
Обновлено в 04:22
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Общество
В России начался основной этап ЕГЭ
В России стартует основная волна Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:51
Авто
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Отмечается, что дилерам компании разосланы письма, в которых говорится о том, что данные автомобили необходимо срочно отозвать из эксплуатации автомобиль и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Петербурге мужчина попал под собственный автомобиль
В Приморском районе Петербурга сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых мужчина попал под собственный автомобиль.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Мурманской области загорелись два склада
Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36