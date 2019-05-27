Политика

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности радыИзвестия 05:09

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента».
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«Несмотря на то что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии», — написал Зеленский в Facebook
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RT на русском03:24

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Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады

Газета.Ru03:38

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады

News.ru04:58

Зеленский: Депутатам Рады нужно хоть немного восстановить доверие общества

Росбалт04:15

Зеленский призвал не использовать трибуну Рады для самопиара

REGNUM04:06

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности рады

Известия05:09

Зеленский призвал депутатов Рады принять нужные стране законы, а не заниматься самопиаром

ТАСС03:31

Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады

RT на русском03:24
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Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей

В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Космос

На спутнике Нептуна обнаружили экзотическую форму льда

Стоит заметить, что спутник остается одним из редких малых тел Солнечной системы, сохраняющих геологическую активность.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем

Обновлено вчера в 13:24
Авто

Компания BMW представила новое поколение BMW 1-Series

Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Транспорт

На проспекте Победы начались работы

На проспекте Победы начался ремонт проезжей части.
Обновлено в 04:32
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Экономика

В Auchan зачастили арендодатели

Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе

Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Единоборства

Абдель-Азиз: во время нападения на автобус Нурмагомедов лишь улыбался

Обновлено в 03:07
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

Обновлено в 03:56
Происшествия

В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии

Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".
Обновлено в 05:13
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество

Кадастровая палата объяснила порядок уведомления о сносе недвижимости

С 23 мая в России вступили в силу новые правила уведомления о сносе объектов недвижимости.
Обновлено в 03:24
Хоккей

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

26 мая в Братиславе прошел матч за третье место чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Суд арестовал замглавы свердловского УФССП по обвинению во взятке

Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Появилось видео замаскированного под Су-57 американского истребителя

Опубликованы кадры полета американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский истребитель Су-57 за счет «пиксельной» голубой окраски.
Обновлено вчера в 10:04
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Кино

Безруков рассказал о политике в современном российском кино

Обновлено в 04:22
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Обновлено вчера в 23:37
Общество

В России начался основной этап ЕГЭ

В России стартует основная волна Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:51
Религия

В РПЦ сравнили протесты по храму в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 05:10
Авто

АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross

Отмечается, что дилерам компании разосланы письма, в которых говорится о том, что данные автомобили необходимо срочно отозвать из эксплуатации автомобиль и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Петербурге мужчина попал под собственный автомобиль

В Приморском районе Петербурга сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых мужчина попал под собственный автомобиль.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Мурманской области загорелись два склада

Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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