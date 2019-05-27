Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности радыИзвестия 05:09

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента».

Энергетика Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».

Шоу-бизнес Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Космос На спутнике Нептуна обнаружили экзотическую форму льда Стоит заметить, что спутник остается одним из редких малых тел Солнечной системы, сохраняющих геологическую активность.

Здоровье В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.

Транспорт На проспекте Победы начались работы На проспекте Победы начался ремонт проезжей части.

Политика Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".

Экономика В Auchan зачастили арендодатели Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.

Происшествия Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

Общество Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.

Происшествия В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.

Происшествия В Одессе вспыхнули беспорядки в исправительной колонии Беспорядки вспыхнули в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе: здание горит, произошел массовый побег, есть информация о заложниках и гибели одного или нескольких заключенных, передает в понедельник издание "Думская.net".

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Общество Кадастровая палата объяснила порядок уведомления о сносе недвижимости С 23 мая в России вступили в силу новые правила уведомления о сносе объектов недвижимости.

Хоккей Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею 26 мая в Братиславе прошел матч за третье место чемпионата мира по хоккею.

Армия и оружие Появилось видео замаскированного под Су-57 американского истребителя Опубликованы кадры полета американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский истребитель Су-57 за счет «пиксельной» голубой окраски.

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.

Общество В России начался основной этап ЕГЭ В России стартует основная волна Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross Отмечается, что дилерам компании разосланы письма, в которых говорится о том, что данные автомобили необходимо срочно отозвать из эксплуатации автомобиль и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра.

Происшествия В Петербурге мужчина попал под собственный автомобиль В Приморском районе Петербурга сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых мужчина попал под собственный автомобиль.