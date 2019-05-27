Зеленский обвинил депутатов в уничтожении РадыГазета.Ru 03:38

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН. Он заявил, что их деятельность "уничтожила легитимность Рады". Глава государства призвал проголосовать за реформаторские законопроекты.

Общество При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".

Происшествия На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.

Происшествия Брошенного в столичном ТЦ мальчика направят в учреждение соцзащиты "После выписки из больницы мальчик будет временно направлен в одно из учреждений социальной защиты в Москве", − уточнил собеседник агентства.

Общество Московские школьники завоевали 55% «золота» Всероссийской олимпиады Учащиеся московских школ завоевали 55% золотых медалей на Всероссийской олимпиаде. Об этом 27 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас похвастался подросшими близнецами Брэдли Купер – не единственный знаменитый отец, кто после рождения первенца впал в детство.

Футбол Сергей Прядкин: рассматриваем вариант расширения РПЛ Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин высказался по поводу возможного увеличения числа команд в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.

Политика Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».

Происшествия В детском саду на Орбели тушили пожар По словам очевидцев, в помещении замкнуло проводку. Ранее «ПД» сообщал о том, что в Ленинградской области тушили загоревшийся частный дом.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Происшествия Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

Происшествия В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.

Общество Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.

Происшествия Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Происшествия Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.

Экономика «Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным «Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.

Религия Митрополит уподобил протесты в Екатеринбурге расстрелу царской семьи Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра с расстрелом царской семьи в 1918 году.

Футбол ЦСКА объявил об уходе Эрнандеса В сезоне-2018/19 28-летний футболист, ставший первым уругвайским игроком в истории клуба, сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три гола.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Здоровье Москвичей научат бороться со стрессом и депрессией Жителей столицы 28 мая научат бороться со стрессом и депрессией в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Николая Склифосовского.

Хоккей Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.