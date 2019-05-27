Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в ДонбассеLenta.ru 05:05

Выразив соболезнования погибшим, Зеленский обратился к руководству России и «командованию ее оккупационных сил в Донбассе», тем самым косвенно обвинив Москву в случившемся. Украинский президент заявил, что возобновление огня «не лучший фон для возобновления переговоров в Минске».
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Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе

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