Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в ДонбассеLenta.ru 05:05
Выразив соболезнования погибшим, Зеленский обратился к руководству России и «командованию ее оккупационных сил в Донбассе», тем самым косвенно обвинив Москву в случившемся. Украинский президент заявил, что возобновление огня «не лучший фон для возобновления переговоров в Минске».
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