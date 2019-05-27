Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в ДонбассеТАСС 02:57

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации на востоке страны. "Обращаюсь к руководству РФ: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров", - написал Зеленский в Twitter.
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Зеленский прокомментировал обострение обстановки в Донбассе

РИА Новости03:51

Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

РЕН ТВ03:05

Зеленский обвинил Россию в агрессии после гибели украинских военных

Московский Комсомолец03:31

Зеленский упрекнул Россию в обострении ситуации в Донбассе

News.ru03:25

Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе

Известия03:20

Зеленский обратился к руководству РФ и командованию «российских оккупационных сил» в Донбассе

Росбалт03:50

Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

ТАСС02:57
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Происшествия

В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке

Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Школьница утонула в реке в Наро-Фоминске

Обновлено в 03:41
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Общество

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено 03 июня в 17:45
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Обновлено вчера в 17:53
Общество

Определены самые грязные регионы России

Обновлено в 04:13
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Путин назначил генерала начальником ФСБ в Челябинской области

Обновлено в 04:08
Технологии

Пилотные зоны 5G появятся в «Москва‑Сити» и «Лужниках»

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен 27,5 ГГц) и протестировать сети на территории столичного спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-Сити», пишет в среду газета «Ведомости».
Обновлено в 03:19
Происшествия

Установлена личность подозреваемых в деле об убийстве спецназовца ГРУ

Следователи сообщили о появлении подозреваемого в деле об убийстве 24-летнего экс-бойца спецназа в Подмосковье.
Обновлено 03 июня в 09:53
Происшествия

Неизвестный «заминировал» отель «Савой» в Москве

По данным источника, из здания уже эвакуировано свыше 40 человек. Специалисты приступили к осмотру помещений отеля.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

В России начнут разработку аналога «Мистраля»

Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

У Зеленского пока не нашлось должности для Саакашвили

Ранее Саакашвили заявил, что не претендует на государственные должности на Украине и не будет баллотироваться на ближайших выборах в Верховную Раду, но поддержит появление новых политических сил.
Обновлено в 02:15
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:01
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Авто

АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта

Выяснилось, что на LADA XRAY, реализованных за это время, возможно повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.
Обновлено в 03:12
Экономика

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги

В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
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Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
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Общество

В российских поездах появились первые вагоны с приятными запахами

В российских поездах дальнего следования появились первые вагоны с приятными запахами: все ароматы гипоаллергенны и безвредны для здоровья.
Обновлено в 02:04
Политика

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Обновлено вчера в 16:54
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Валерия и Пригожин празднуют хрустальную свадьбу

Известная певица Валерия и продюсер Йосиф Пригожин 5 июня празднуют свой юбилей – хрустальную свадьбу.
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Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Авто

Volgabus представил уникальный беспилотный вездеход

Компания Volgabus, производящая городские автобусы, решила сломать этот стереотип и представила уникальный беспилотный вездеход.
Обновлено в 00:27
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