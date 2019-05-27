Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в ДонбассеТАСС 02:57
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации на востоке страны. "Обращаюсь к руководству РФ: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров", - написал Зеленский в Twitter.
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Происшествия
В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке
Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Школьница утонула в реке в Наро-Фоминске
Обновлено в 03:41
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено 03 июня в 17:45
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Определены самые грязные регионы России
Обновлено в 04:13
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Технологии
Пилотные зоны 5G появятся в «Москва‑Сити» и «Лужниках»
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен 27,5 ГГц) и протестировать сети на территории столичного спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-Сити», пишет в среду газета «Ведомости».
Обновлено в 03:19
Происшествия
Установлена личность подозреваемых в деле об убийстве спецназовца ГРУ
Следователи сообщили о появлении подозреваемого в деле об убийстве 24-летнего экс-бойца спецназа в Подмосковье.
Обновлено 03 июня в 09:53
Происшествия
Неизвестный «заминировал» отель «Савой» в Москве
По данным источника, из здания уже эвакуировано свыше 40 человек. Специалисты приступили к осмотру помещений отеля.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
В России начнут разработку аналога «Мистраля»
Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
У Зеленского пока не нашлось должности для Саакашвили
Ранее Саакашвили заявил, что не претендует на государственные должности на Украине и не будет баллотироваться на ближайших выборах в Верховную Раду, но поддержит появление новых политических сил.
Обновлено в 02:15
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:01
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Авто
АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта
Выяснилось, что на LADA XRAY, реализованных за это время, возможно повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.
Обновлено в 03:12
Экономика
Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги
В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Футбол
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
В российских поездах появились первые вагоны с приятными запахами
В российских поездах дальнего следования появились первые вагоны с приятными запахами: все ароматы гипоаллергенны и безвредны для здоровья.
Обновлено в 02:04
Политика
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин празднуют хрустальную свадьбу
Известная певица Валерия и продюсер Йосиф Пригожин 5 июня празднуют свой юбилей – хрустальную свадьбу.
Обновлено в 04:05
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Авто
Volgabus представил уникальный беспилотный вездеход
Компания Volgabus, производящая городские автобусы, решила сломать этот стереотип и представила уникальный беспилотный вездеход.
Обновлено в 00:27