Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в ДонбассеТАСС 02:57

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации на востоке страны. "Обращаюсь к руководству РФ: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров", - написал Зеленский в Twitter.

Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

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