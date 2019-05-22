Политика

Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизньРБК 13:31

«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
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