Политика

Зеленский обвинил ЦИК в затягивании его инаугурацииИА Новороссия 12:55

Избранный президентом Украины комик и шоумен Зеленский заявил, что ЦИК Украины намеренно затягивает официальное объявление результатов выборов.
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Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду

Коммерсантъ11:53

Зеленский обвинил ЦИК в намеренной задержке оглашения результатов выборов

Ведомости11:05

Зеленский обвинил Центризбирком страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов

Эхо Москвы11:30

Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов

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Зеленский нашел скрытые мотивы в подсчете голосов на выборах

Взгляд.ру11:08

Зеленский обвинил ЦИК Украины в оттягивании его инаугурации

RT на русском11:06

Зеленский обвинил ЦИК в затягивании признания его победы

РБК11:35
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Политика

Небензя пообещал обучить немецкого коллегу азам российской дипломатии

Постпреды России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности по Украине обменялись взглядами на методы обучения в МГИМО.
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Глушаков извинился за игру «Спартака»

Обновлено в 16:27
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Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
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Политика

Путин прилетел в Пекин на форум «Один пояс, один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. 26-27 апреля он примет участие во 2-м международном форуме "Один пояс, один путь".
Обновлено в 09:08
Происшествия

Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Пожар потушили в административном здании на северо‑востоке Москвы

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Медведев распорядился построить в Омске ледовый дворец

Обновлено в 18:13
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Всеобщая многодетная диспансеризация стартует в Москве

В Москве начинается акция «Всеобщая многодетная диспансеризация», во время которой мамы и папы смогут проверить состояние своего здоровья в районных поликлиниках в специально назначенный день.
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Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
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Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок

На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.
Обновлено в 10:00
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В больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус

В Детской городской клинической больнице святого Владимира построят новый инфекционный корпус.
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Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

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Политика

Глава МИД Венгрии назвал неприемлемым закон о языке на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой Украины закон об исключительных правах украинского языка по сравнению с другими.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ

Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
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Кокорин и Мамаев дали показания в суде

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Известная американская певица Мадонна выпустила свой первый за четыре года клип на песню Medellin.
Обновлено в 04:55
Политика

Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской

Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
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В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»

Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
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АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta

В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
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Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
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Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам

США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.
Обновлено в 14:40
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В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
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В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте

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Обновлено в 16:27
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Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ

Ветераны Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тысяч рублей, приуроченную ко Дню Победы.
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Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
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Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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