Зеленский обвинил ЦИК в затягивании его инаугурацииИА Новороссия 12:55

Избранный президентом Украины комик и шоумен Зеленский заявил, что ЦИК Украины намеренно затягивает официальное объявление результатов выборов.

Зеленский обвинил ЦИК в затягивании его инаугурации

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