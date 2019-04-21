Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборовИзвестия 11:32

Футбол Тибо Куртуа не испытывает напряженности в «Реале» Тибо Куртуа потерял статус основного голкипера в «Реале». Тем не менее, вратарь счастлив в «Реале», утверждает источник.

Экономика ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".

Здоровье Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год «В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.

Общество Офицерский пляж отвоевал песок Глава Курортного района Наталья Сечина после проведения публичных слушаний по Офицерскому пляжу в Сестрорецке приняла решение.

Общество «Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании Сотрудников и посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Технологии Образовательный стартап Coursera будет помогать с поиском работы Фото: iStock Проект онлайн-образования Соиrsеrа привлек $103 млн в серии E. Теперь платформа будет готовить специалистов и помогать им найти работу.

Политика Во Владивостоке завершились переговоры Путина и Ким Чен Ына Во Владивостоке завершились переговоры президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына, они длились около трёх с половиной часов.

Гаджеты «Яндекс» запустит собственный сервис проката электросамокатов «Яндекс» готовит к запуску собственный сервис проката электросамокатов, который составит конкуренцию «Делисамокату» и YouDrive Lite.

Происшествия Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.

Происшествия Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактов Ранее сообщалось, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли 359 человек.

Шоу-бизнес У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.

Экономика Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.

Наука Сибирские учёные нашли способ избежать обрушений угольных карьеров Сибирские учёные выяснили, как предотвратить обвалы и обрушения бортов карьеров.

Происшествия В Первоуральске при обрушении здания интерната пострадал ребенок В Первоуральске обрушились перекрытия здания бывшего интерната. Под завалами оказался ребенок, сообщает пресс-служба мэрии города.

Кино Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.

Происшествия Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.

Здоровье Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.

Общество Кемпинг: без чего нельзя обойтись Даже если прогноз походы обещает страшную жару и ясное небо, обязательно берите палатку, если собираетесь ночевать в лесу.

Экономика Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.

Армия и оружие Ростех начнет продажи системы распознавания лиц FindFace иностранным военным "Рособоронэкспорт" и компания NtechLab (входят в Ростех) начнут продажи за рубеж уникальной технологии распознавания лиц FindFace для нужд вооруженных сил и спецподразделений.

Культура Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.

Общество «АН-Сахалин» рассказывает об особенностях работы этого правового института В преддверии Дня нотариата, который в России отмечается 26 апреля, мы решили подробнее рассказать читателям об этом правовом институте.