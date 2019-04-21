Политика
Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборовИзвестия 11:32
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика
Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 20:36
Общество
Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху
Половина жителей России не знает, что на Пасху верующие отмечают воскрешение Иисуса Христа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на порос, проведенный ВЦИОМ.
Обновлено в 20:54
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Общество
Гороскоп на 25 апреля: Скорпионам стоит быть проще, а Львов посетит вдохновение
Сегодня звезды рекомендуют быть внимательными – вам предстоит принятие очень важных решений.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, рассказала, в какой тюрьме ей было сложнее - российской или украинской.
Обновлено в 17:16
Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте в Юрьевке
Обновлено в 19:54
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Экономика
Эксперты выяснили, где продаются самые дорогие и самые дешевые куличи
Аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» узнали, что самые дорогие куличи в России продаются в Архангельске.
Обновлено в 21:27
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено в 11:22
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Политика
В Иркутске появится сити-менеджер
В Иркутске может появиться сити-менеджер, такую поправку в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в первом чтении одобрили депутаты Законодательного собрания на внеочередной сессии 25 апреля 2019 года.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Апексимова пришла на премию с красавицей дочкой
Обновлено в 16:56
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 18:29
Политика
Путин прилетел в Китай на саммит «Один пояс, один путь»
Владимир Путин прибыл в Пекин, чтобы принять участие во втором форуме "Один пояс, один путь".
Обновлено в 16:09
Политика
Зеленский хочет уволить пять министров
Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
Обновлено в 14:27
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Политика
Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем планировалось
Обновлено в 21:32
Космос
Система очистки воздуха на МКС дала сбой
Обновлено в 16:17
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram
Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.
Обновлено в 17:08
Общество
Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года
Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Американский посол пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Обновлено вчера в 00:22
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54