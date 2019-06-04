Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения КрымаВедомости 22:14

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом на брифинге сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель, передает телеканал «1+1».

Происшествия В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Политика Трамп нарушил протокол на встрече с британской королевой Президент США Дональд Трамп допустил нарушение протокола во время банкета у королевы Великобритании Елизаветы II.

Политика WSJ: Россия отозвала большую часть своих советников из Венесуэлы Большую часть своих специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военнослужащих и выполнением контрактов на поставку российского оружия, отозвала российская сторона из Венесуэлы.

Общество Ректор ВШЭ сообщил, что студенческое ток-шоу закрыли из-за независимой редакционной политики его авторов «Фактически редакционная политика стала формироваться самими студентами, точнее, группой студентов, которые имели мнение на тему того, кого приглашать, и [произошло] очень много всяких публичных выбросов», — сказал Кузьминов.

Футбол «Парма» хочет подписать Мануэла Фернандеша Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В 33-летнем португальце заинтересована «Парма».

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Шоу-бизнес Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на сигареты Предложение ввести экологический сбор для производителей сигарет может привести к росту цен на табачную продукцию и увеличению доли контрафакта, считают участники рынка, опрошенные «URA.RU».

Происшествия В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.

Экономика Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников.

Здоровье Диетологи рассказали о новых правилах питания, обязательных для женщин Британские диетологи-нутрицитологи рассказали, как следует правильно питаться женщинам, чтобы сохранить молодость, облегчить менопаузу и снизить риск слабоумия и сердечно-сосудистых заболеваний.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Происшествия Условия заключения наркобарона Коротышки в США смягчены не будут Как сообщает CNN, условия содержания в тюрьме наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка смягчены не будут.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Экономика Бразилия приостановила поставки говядины в Китай Минсельхоз Бразилии приостановил на неопределенный срок экспорт говядины в Китай.