Политика
Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения КрымаВедомости 22:14
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом на брифинге сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель, передает телеканал «1+1».
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с РФ Крыма с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на телеканале 1+1.Life.ru19:38
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