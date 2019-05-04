Политика

Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурацииТАСС 04:14

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
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Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая

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На Украине сегодня могут согласовать дату инаугурации Владимира Зеленского

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Газета.Ru06:23

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RT на русском05:43

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Вести.Ru05:09

Зеленский и Парубий обсудили предполагаемую дату инаугурации

Московский Комсомолец04:38
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:14, Ашберн
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Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с Путиным

Обновлено вчера в 13:26
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Стелу царя Меша нашли в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве на территории современной Иордании.
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Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
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Происшествия

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Компания Hyundai продолжает доводочные испытания кроссовера Creta нового поколения.
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Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали информацию о ракетных пусках КНДР

Ракетными пусками КНДР демонстрирует, что силовое давление на Пхеньян или запугивание не пройдет, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.
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В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
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В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

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Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
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Армия и оружие

Прямое попадание ПТУР по сирийскому танку попало на видео

По данным AMN, кадры прямого попадания ПТУР в танк САА были сняты боевиками протурецой вооруженной группировки радикалов, которые недавно передислоцировались на позиции в северной и северо-западной части провинции Хама.
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В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
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Общество

Манифестанты отпразднуют «желтую весну» в парижском аэропорту

Ряд демонстраций противники политики Макрона проведут также в других крупных городах страны, в том числе Монпелье, Лионе, Тулузе.
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SpaceX запустила корабль Dragon к МКС

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС).
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В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера

Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщается на сайте аукциона.
Обновлено в 06:20
Хоккей

Россия — Финляндия 0:1 (1-й период)

В субботу, 4 мая хоккейная сборная России в рамках заключительного этапа Еврохоккейтура в чешском Брно сыграет с командой Финляндии.
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Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway

Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.
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Победу в проекте одержала 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56 процентов голосов против 27% у Ержана Максима и 15% у Валерия Кузакова.
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После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
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Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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