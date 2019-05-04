Политика
Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурацииТАСС 04:14
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:14, Ашберн
Единоборства
Джейкобс и Альварес подрались на взвешивании
Обновлено в 06:03
Политика
Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с Путиным
Обновлено вчера в 13:26
Наука
На древней стеле обнаружили имя библейского царя
Стелу царя Меша нашли в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве на территории современной Иордании.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Политика
Путин поручил обеспечить жильем нуждающихся сотрудников «Роскосмоса»
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильем работников корпорации «Роскосмос», нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП
Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.
Обновлено в 07:37
Авто
Hyundai Creta нового поколения снова замечена на тестах
Компания Hyundai продолжает доводочные испытания кроссовера Creta нового поколения.
Обновлено вчера в 05:05
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали информацию о ракетных пусках КНДР
Ракетными пусками КНДР демонстрирует, что силовое давление на Пхеньян или запугивание не пройдет, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 06:34
Политика
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
Обновлено в 08:03
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Прямое попадание ПТУР по сирийскому танку попало на видео
По данным AMN, кадры прямого попадания ПТУР в танк САА были сняты боевиками протурецой вооруженной группировки радикалов, которые недавно передислоцировались на позиции в северной и северо-западной части провинции Хама.
Обновлено 02 мая в 11:02
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Манифестанты отпразднуют «желтую весну» в парижском аэропорту
Ряд демонстраций противники политики Макрона проведут также в других крупных городах страны, в том числе Монпелье, Лионе, Тулузе.
Обновлено в 01:00
Космос
SpaceX запустила корабль Dragon к МКС
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 03:00
Культура
В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера
Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщается на сайте аукциона.
Обновлено в 06:20
Хоккей
Россия — Финляндия 0:1 (1-й период)
В субботу, 4 мая хоккейная сборная России в рамках заключительного этапа Еврохоккейтура в чешском Брно сыграет с командой Финляндии.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway
Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.
Обновлено в 07:20
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Победу в проекте одержала 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56 процентов голосов против 27% у Ержана Максима и 15% у Валерия Кузакова.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело
После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Очевидец снял на видео последствия обрушения крана на западе Москвы
В Сети опубликованы кадры с места падения строительного крана, рухнувшего в субботу, 4 мая, на Гжатской улице в Западном административном округе столицы.
Обновлено в 05:26
Футбол
Урал — Спартак 0:0 (2-й тайм)
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Теннис
Мухова уступила Тайхманн в финале турнира в Праге
Чешская теннисистка Каролина Мухова потерпела поражение от представительницы Швейцарии Джил Тайхманн в финале турнира WTA в Праге.
Обновлено в 07:59
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Наука
В Китае разработали новый катализатор для получения метанола
Обновлено в 05:41
Происшествия
Падение воздушного шара с ребенком в Крыму попало на видео
Обновлено вчера в 08:30