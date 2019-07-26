Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в ДонбассеRT на русском 07:55
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
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с чего всё началось
«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным», – говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.Взгляд.ру07:36
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Во Франции представили космическую оборонную стратегию страны
Министр обороны Франции Флоранс Парли в четверг представила космическую оборонную стратегию страны, сообщив о создании главного космического управления в Тулузе и выделении дополнительных 700 миллионов евро в рамках закона о военном планировании защиты французских спутников.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Представлены подставки Sharkoon Pure и Power, высвобождающие место под монитором
Обновлено в 04:28
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Туристы из Китая ударили россиянку в очереди в музей «Царское Село»
По данным правоохранителей, конфликт между туристами россиянкой, произошел у входа на территорию государственного музея-заповедника «Царское Село».
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Раменском зверски убили мать на глазах у ребенка
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Озил и Колашинац подверглись вооружённому нападению
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Турция уронила цены на туры в Крым
Обновлено в 07:36
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Политика
В США отреагировали на задержание Украиной российского танкера
Посольство США на Украине оценило задержание на украинским силовиками российского танкера.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Политика
Напавший на Порошенко националист объяснил свой поступок
Обновлено в 00:59
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Авто
«Гелик» и вездеход Mercedes-Benz прошли испытания на бездорожье
Второй участник испытаний — Unimog — 15 раз подряд признавался «Внедорожником года» по версии читателей журнала Off Road.
Обновлено в 07:49
Экономика
У «Газпрома» появился новый крупный акционер
О намерении продать почти 3% квазиказначейских акций «Газпром» сообщил накануне. Было подано 494 заявки на общую сумму 198,9 млрд рублей.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Политика
ЦИК Украины объявила итоговые данные по выборам в Раду
Обновлено в 02:48
Футбол
«Динамо» и «Урал» сыграют в третьем туре премьер-лиги
Матч Динамо Урал откроет программу третьего тура премьер-лиги.
Обновлено в 03:52
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09