с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

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