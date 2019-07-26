Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в ДонбассеRT на русском 07:55
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
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с чего всё началось
«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным», – говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.Взгляд.ру07:36
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Политика
Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG
Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС.
Обновлено в 10:56
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Авто
Введение новых автомобильных номеров в России перенесли на год
Обновлено в 09:35
Футбол
Бибрас Натхо может вернуться в РПЛ
Как сообщает Sports24, израильский футболист Бибрас Натхо может вернуться в чемпионат России.
Обновлено в 06:46
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Общество
Телеканал «Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете
В заявлении канала говорится, что теперь прямой эфир можно бесплатно смотреть на сайте «Дождя», на YouTube, во всех соцсетях и на «Яндекс.ТВ».
Обновлено в 11:03
Здоровье
Минздрав включит вакцину от ВПЧ в национальный календарь прививок
Министерство здравоохранения поддержало идею внесения вакцины против вируса папилломы человека в национальный календарь прививок РФ.
Обновлено в 05:09
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Huawei представила первый 5G-смартфон
Обновлено в 09:58
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти
Количество пострадавших в аварии с неуправляемым автокраном, который сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске, выросло до девяти.
Обновлено в 05:35
Политика
Польша пригласит Путина на мероприятие в честь освобождения Освенцима
В марте польские власти приняли решение не приглашать Россию на мероприятия в честь 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, которые должны пройти в стране 1 сентября.
Обновлено в 07:28
Космос
В калужском музее расскажут о космических первопроходцах
Собаки жили и работали вместе с учеными как полноправные члены команды.В космических исследованиях участвовали и другие представители животного мира.
Обновлено 23 июля в 09:29
Автоспорт
Леклер стал первым на второй свободной практике Гран-при Германии
Французский пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во втором тренировочном заезде на Гран-при Германии Формулы-1, россиянин Даниил Квят стал 12-м.
Обновлено в 10:46
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы
Ранее несколько политиков призвали устроить 27 июля митинг около мэрии на Тверской улице в случае, если независимых кандидатов не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Политика
Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру
Отделение Всемирного банка в Киеве не смогло прокомментировать РИА Новости сообщения о письме директора регионального направления Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о политической ситуации в стране, в котором говорится о "реальных шансах изменить государственное устройство Украины" и договоренностях о выдвижении главы МВД Арсена Авакова на пост премьера.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Ксерокопии паспортов нашли на свалке в Петербурге
Жители Санкт-Петербурга сообщили об обнаружении незаконной свалки с копиями документов, в том числе паспортов.
Обновлено в 06:44
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Наука
Ученые рассказали, когда ждать «солнечного цунами»
В новой научной работе говорится, что «солнечные цунами» возникают в конце солнечных циклов, которые, как известно, случаются каждые 11 лет, когда поле звезды переворачивается, а северный и южный полюсы меняются.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Состояние Алибасова сильно ухудшилось
«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
Обновлено в 08:19
Политика
Румыния не пропустила российские танки в Сербию
По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.
Обновлено в 11:38
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59