Политика

Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в ДонбассеRT на русском 07:55

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
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«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным», – говорится в сообщении
 на сайте главы украинского государства.
Взгляд.ру07:36

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Московский Комсомолец11:07

Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

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RT на русском07:55

Зеленский и Волкер выразили надежду на постоянное перемирие в Донбассе

ТАСС07:24
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
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Введение новых автомобильных номеров в России перенесли на год

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Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
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Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге

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Обновлено в 11:03
Здоровье

Минздрав включит вакцину от ВПЧ в национальный календарь прививок

Министерство здравоохранения поддержало идею внесения вакцины против вируса папилломы человека в национальный календарь прививок РФ.
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В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями

В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Гаджеты

Huawei представила первый 5G-смартфон

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Общество

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Обновлено в 04:55
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Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти

Количество пострадавших в аварии с неуправляемым автокраном, который сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске, выросло до девяти.
Обновлено в 05:35
Политика

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Космос

В калужском музее расскажут о космических первопроходцах

Собаки жили и работали вместе с учеными как полноправные члены команды.В космических исследованиях участвовали и другие представители животного мира.
Обновлено 23 июля в 09:29
Автоспорт

Леклер стал первым на второй свободной практике Гран-при Германии

Французский пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во втором тренировочном заезде на Гран-при Германии Формулы-1, россиянин Даниил Квят стал 12-м.
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Общество

Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы

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Обновлено в 11:12
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Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы

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Политика

Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру

Отделение Всемирного банка в Киеве не смогло прокомментировать РИА Новости сообщения о письме директора регионального направления Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о политической ситуации в стране, в котором говорится о "реальных шансах изменить государственное устройство Украины" и договоренностях о выдвижении главы МВД Арсена Авакова на пост премьера.
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Происшествия

Ксерокопии паспортов нашли на свалке в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга сообщили об обнаружении незаконной свалки с копиями документов, в том числе паспортов.
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Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
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Сотрудники ресторанов рассказали страшные секреты «шведского стола»

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Ученые рассказали, когда ждать «солнечного цунами»

В новой научной работе говорится, что «солнечные цунами» возникают в конце солнечных циклов, которые, как известно, случаются каждые 11 лет, когда поле звезды переворачивается, а северный и южный полюсы меняются.
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Состояние Алибасова сильно ухудшилось

«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
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Политика

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По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.
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Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Обновлено в 10:44
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Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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