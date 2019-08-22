Как сообщает офис президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском на тему неприемлемости возвращения Российской Федерации в "Большую семерку".

Зеленский обсудил с Туском неприемлемость возвращения России в G7

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