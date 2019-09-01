Политика
RT на русскомПенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом информирует пресс-служба президента Украины.
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с чего всё началось
Украинский лидер Владимир Зеленский по завершении переговоров с вице-президентом США Майклом Пенсом поблагодарил Вашингтон в Twitter за поддержку Киева и выразил надежду на встречу с американским президентом Дональдом Трампом.Политика Сегодня18:30
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
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РБК 23:14
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Газета.Ru 04:19
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Жертвами травли становились около 12% школьников Москвы
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Политика
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Известный военно-политический обозреватель Борис Рожин сделал подробный разбор свежего пропагандистского опуса «Новой Газеты» на тему Беслана.
Rusvesna.su 22:42
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ЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
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Общество
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На севере Петербурга установили памятник актрисе Фаине Раневской.
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В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане
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Орешкин призвал как можно быстрее разобраться с делом Майкла Калви
Разобраться с делом главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви нужно как можно скорее, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью ТАСС.
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Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
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МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
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Медики рассказали о пользе дневного сна
Волгоградская правда 12:19
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NASA завершило сборку космического телескопа «Джеймс Уэбб»
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Меган Маркл прячет маленького сына от собственного отца
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Армия и оружие
Бойцы «Хезболлах» выпустили три ракеты по Израилю
Отряды шиитской группировки "Хезболлах" выпустили по территории Израиля три ракеты.
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Изменились зарплатные налоги и взносы
Топ-15 главных изменений в работе бухгалтера во 2-м полугодии 2019Скачать таблицу Новая ставка НДФЛ Минфин предложил снизить ставку НДФЛ для нерезидентов с 30 до 13 процентов.
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