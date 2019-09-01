В Польше состоялась встреча вице-президента США Майка Пенса и украинского главы Владимира Зеленского. В рамках встречи они обсудили предстоящие переговоры Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, ситуацию в Донбассе, а также энергетическое сотрудничество.

Зеленский обсудил с Пенсом свою будущую встречу с Трампом

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